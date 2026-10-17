Investigaban el ingreso de drogas a la cárcel de Federal y detuvieron a tres mujeres tras allanamiento en Paraná

Una investigación por el ingreso de drogas a la Unidad Penal Nº 8 de Federal terminó con tres mujeres detenidas tras un allanamiento realizado en Paraná. El procedimiento permitió secuestrar más de 100 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y dispositivos informáticos, según informó la Policía de Entre Ríos.

El operativo se concretó el viernes 16 de octubre y estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de Federal, en el marco de una causa que comenzó a fines de julio, cuando personal penitenciario detectó estupefacientes ocultos en una encomienda destinada a un interno.

La investigación, dirigida por el fiscal Martín Irurueta, permitió identificar una presunta modalidad de distribución de drogas mediante servicios de transporte de corta distancia, con envíos que partían desde la capital entrerriana.

Detectaron cocaína y marihuana ocultas en un calzado

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 31 de julio de 2026, cuando agentes penitenciarios de la Unidad Penal Nº 8 de Federal interceptaron una encomienda que había sido enviada desde Paraná.

El paquete había sido despachado mediante un servicio de transporte tipo minibús y tenía como destinatario a una persona alojada en el establecimiento penitenciario.

Durante la inspección, el personal encontró varios envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana ocultos debajo de las plantillas de un calzado.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Federal, que inició una investigación para determinar el origen de las sustancias y establecer quiénes participaban en los envíos.

Cómo operaba la presunta red de narcomenudeo

A partir de las primeras diligencias, los investigadores establecieron que las encomiendas eran despachadas desde Paraná mediante una modalidad que incluía pagos virtuales y entregas previamente acordadas en la vía pública.

Según la información policial, uno de los sectores identificados para estas operaciones fue la zona de calles Los Constituyentes y Padre Corona, en la capital entrerriana.

Las tareas investigativas permitieron detectar entregas reiteradas bajo características similares, lo que llevó a profundizar las medidas judiciales.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para avanzar sobre las personas presuntamente vinculadas con la distribución de estupefacientes.

Allanamiento en Paraná: tres mujeres detenidas

El viernes 16 de octubre, personal de la División Drogas Peligrosas de Federal concretó un allanamiento en Paraná, autorizado por los Juzgados de Garantías intervinientes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron más de un centenar de envoltorios de clorhidrato de cocaína, que se encontraban fraccionados y, según la investigación, estarían destinados a su comercialización.

También incautaron una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional, teléfonos celulares y dispositivos informáticos considerados de interés para la causa.

Como resultado de las medidas, tres mujeres fueron detenidas e incomunicadas, y quedaron a disposición de la Justicia.

Continúa la investigación judicial

La Policía de Entre Ríos informó que el procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada de manera coordinada entre la División Drogas Peligrosas de Federal, el Ministerio Público Fiscal y los magistrados intervinientes.

Las actuaciones buscaron esclarecer la presunta distribución de estupefacientes mediante encomiendas y su posterior ingreso a establecimientos penitenciarios.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa, mientras las tres detenidas permanecen a disposición de las autoridades judiciales.