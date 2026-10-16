Así fue la estafa de casi $90 millones a un consorcio caminero de Nogoyá: cuatro detenidos y tres prófugos

La estafa de casi 90 millones de pesos al Consorcio Caminero La Esperanza, de Nogoyá, comenzó con mensajes de WhatsApp que aparentaban provenir del tesorero de la entidad y terminó con siete allanamientos en Buenos Aires, cuatro detenidos y tres personas con pedido de captura nacional. La investigación permitió reconstruir cómo se realizaron las transferencias bancarias y avanzar sobre los presuntos responsables.

El jefe departamental de Policía de Nogoyá, comisario mayor Cristian Koch, confirmó que los procedimientos se concretaron en los partidos bonaerenses de La Matanza y Morón, luego de tres meses de tareas investigativas.

Los operativos permitieron secuestrar 6.800 dólares, ocho teléfonos celulares y varias tarjetas bancarias. Además, los cuatro sospechosos fueron trasladados a Nogoyá, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Cómo comenzó la estafa al consorcio caminero

De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, el 21 de julio de 2026 el contador del Consorcio Caminero La Esperanza, Osvaldo Darío Cepeda, comenzó a recibir mensajes de WhatsApp que aparentaban provenir del tesorero de la entidad, Hugo Schneider.

El contacto utilizaba la misma fotografía de perfil, el mismo nombre y expresiones similares a las que Schneider empleaba habitualmente en sus comunicaciones.

A través de esos mensajes, el supuesto tesorero solicitó realizar una serie de transferencias bancarias y aseguró que las facturas respaldatorias serían enviadas posteriormente.

Según explicó el contador, esa modalidad de pago, aunque excepcional, ya se había utilizado en otras oportunidades dentro del consorcio, por lo que inicialmente no sospechó que se tratara de una maniobra fraudulenta.

Cuatro detenidos por estafa millonaria en Nogoyá.-

Transfirieron exactamente $89.988.000

El 22 de julio, el supuesto tesorero insistió con nuevos mensajes para que se realizaran las operaciones y se enviaran los comprobantes. Ante esos pedidos, Cepeda efectuó varias transferencias desde la cuenta del consorcio mediante la aplicación Banco Nación Digital.

El monto total transferido fue de $89.988.000, según se precisó en los antecedentes de la investigación a los que accedió Análisis. Las operaciones se realizaron hacia distintas cuentas bancarias, entre ellas una que estaba a nombre de una persona desconocida para el contador.

Las sospechas surgieron cuando el interlocutor continuó solicitando comprobantes, pero no enviaba las facturas que había prometido.

Cuatro detenidos por estafa millonaria en Nogoyá.-

Cómo descubrieron el engaño

Al revisar las comunicaciones, el contador advirtió que había desaparecido el historial de conversaciones de WhatsApp que mantenía desde hacía años con el verdadero tesorero. Esa misma noche comunicó la situación al presidente del consorcio, Daniel Oertlin.

Posteriormente, se contactaron directamente con Hugo Schneider, quien confirmó que nunca había autorizado las transferencias ni enviado los mensajes.

Cepeda explicó que el engaño resultó convincente porque la persona que se comunicaba conocía la modalidad de trabajo de la entidad y reproducía expresiones utilizadas habitualmente por el tesorero.

También señaló que el consorcio administra sumas importantes destinadas al mantenimiento y las obras en caminos rurales, por lo que los montos solicitados no le habían resultado inusuales.

Cuatro detenidos por estafa millonaria en Nogoyá.-

Investigan cómo accedieron a las comunicaciones

Uno de los aspectos analizados por los investigadores es la forma en que los responsables habrían obtenido información sobre las comunicaciones y la operatoria administrativa del consorcio.

Durante las actuaciones se detectó un número telefónico diferente al utilizado por el verdadero tesorero, aunque presentaba la misma fotografía de perfil.

Entre las hipótesis mencionadas se encuentra la posibilidad de que los responsables hubieran accedido a conversaciones anteriores o a información interna de la entidad. Sin embargo, no se estableció de manera concluyente cómo obtuvieron esos datos.

El contador aportó capturas de pantalla de los mensajes y puso voluntariamente su teléfono celular a disposición de los peritos para reconstruir las comunicaciones.

Siete allanamientos y cuatro detenidos

La denuncia dio lugar a una investigación iniciada formalmente el 23 de julio, bajo las directivas del fiscal Fernando Martínez.

Según explicó Koch en diálogo con Estación Plus Crespo, los investigadores realizaron un seguimiento de los movimientos bancarios para identificar a los posibles destinatarios del dinero.

“Con mucha precisión se empezó a hacer todo un seguimiento, un trabajo de campo para poder llegar hasta el final”, señaló.

Como resultado, se concretaron siete allanamientos simultáneos en La Matanza y Morón, donde fueron detenidas tres mujeres -dos de 34 años y una de 27- y un hombre de 30 años.

“Se secuestraron 6.800 dólares, varias tarjetas, 8 celulares, que serán inspeccionados”, confirmó el funcionario.

Buscan a otras tres personas

Además de las cuatro detenciones, la Justicia ordenó la captura nacional de otras tres personas presuntamente relacionadas con la maniobra.

“El pedido de detención ya está irradiado, a través de los distintos sistemas informáticos de búsqueda de personas concentrados en el SICOF, para también ponerlos a disposición de la Justicia”, explicó Koch.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a Entre Ríos y quedaron alojados en la Jefatura Departamental Nogoyá. “Una vez ingresados los detenidos, los examinó el médico policial y ya quedaron alojados en los calabozos”, indicó el jefe policial.

También anticipó que serían convocados por la Fiscalía y que se habían solicitado informes sobre sus antecedentes.

El seguimiento de las transferencias fue clave

Koch destacó que la investigación se centró en reconstruir el recorrido del dinero mediante los registros de las transferencias y la identificación de las cuentas receptoras.

“La investigación se basaba en distintas transferencias, movimientos bancarios con nombre y apellido, y son estas personas que hemos traído a la justicia”, afirmó.

El funcionario calificó como “impecable” el trabajo realizado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Nogoyá y destacó la colaboración de la División Coordinación Estratégica de Paraná y de las DDI de González Catán y Morón.

“Fue mucho el dinero que le faltó al Consorcio La Esperanza, y se sigue trabajando. Pero este inicio ha sido contundente”, sostuvo.

La causa continúa para determinar cómo se concretó el engaño, cuál fue el destino del dinero transferido y qué participación tuvo cada una de las personas investigadas.