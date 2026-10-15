 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Investigación judicial por una denuncia

Estafa en Nogoyá: cuatro detenidos y 6.800 dólares secuestrados tras siete allanamientos en Buenos Aires

La investigación por una presunta estafa en Nogoyá derivó en siete allanamientos simultáneos en Morón y La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas, secuestró 6.800 dólares y solicitó la captura nacional de otros tres sospechosos.

15 de Octubre de 2026
Estafa en Nogoyá: cuatro detenidos y 6.800 dólares secuestrados.
Estafa en Nogoyá: cuatro detenidos y 6.800 dólares secuestrados. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La investigación por una presunta estafa en Nogoyá derivó en siete allanamientos simultáneos en Morón y La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas, secuestró 6.800 dólares y solicitó la captura nacional de otros tres sospechosos.

La investigación por una presunta estafa en Nogoyá derivó este jueves 15 de octubre en siete allanamientos simultáneos realizados en los partidos bonaerenses de Morón y La Matanza. Los procedimientos finalizaron con cuatro personas detenidas, el secuestro de 6.800 dólares y pedidos de captura para otros tres sospechosos.

 

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por una presunta maniobra fraudulenta contra el Consorcio Caminero La Esperanza. La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con intervención de la Justicia y la Unidad Fiscal de Nogoyá.

Los operativos se concretaron mediante exhortos judiciales librados a los juzgados competentes de Buenos Aires. Como resultado, tres personas fueron detenidas en Morón y una cuarta en La Matanza, indicaron fuentes policiales.

 

Secuestros y pedidos de captura

 

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron teléfonos celulares, distintas tarjetas y 6.800 dólares estadounidenses. Los elementos quedaron incorporados a la causa para avanzar con las actuaciones judiciales.

Además, las autoridades solicitaron la captura nacional de otras tres personas presuntamente vinculadas con la investigación, quienes continuaban siendo buscadas.

 

El despliegue contó con la participación del Grupo Especial Nogoyá, la División Coordinación Estratégica Paraná, efectivos de la Seccional Distrital González Catán y personal de la DDI Morón. Desde la Policía de Entre Ríos destacaron la cooperación entre ambas provincias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Temas:

estafa en Nogoyá Buenos Aires allanamientos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso