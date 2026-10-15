Estafa en Nogoyá: cuatro detenidos y 6.800 dólares secuestrados tras siete allanamientos en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
La investigación por una presunta estafa en Nogoyá derivó en siete allanamientos simultáneos en Morón y La Matanza. La Policía detuvo a cuatro personas, secuestró 6.800 dólares y solicitó la captura nacional de otros tres sospechosos.
La investigación por una presunta estafa en Nogoyá derivó este jueves 15 de octubre en siete allanamientos simultáneos realizados en los partidos bonaerenses de Morón y La Matanza. Los procedimientos finalizaron con cuatro personas detenidas, el secuestro de 6.800 dólares y pedidos de captura para otros tres sospechosos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por una presunta maniobra fraudulenta contra el Consorcio Caminero La Esperanza. La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con intervención de la Justicia y la Unidad Fiscal de Nogoyá.
Los operativos se concretaron mediante exhortos judiciales librados a los juzgados competentes de Buenos Aires. Como resultado, tres personas fueron detenidas en Morón y una cuarta en La Matanza, indicaron fuentes policiales.
Secuestros y pedidos de captura
Durante los allanamientos, los investigadores incautaron teléfonos celulares, distintas tarjetas y 6.800 dólares estadounidenses. Los elementos quedaron incorporados a la causa para avanzar con las actuaciones judiciales.
Además, las autoridades solicitaron la captura nacional de otras tres personas presuntamente vinculadas con la investigación, quienes continuaban siendo buscadas.
El despliegue contó con la participación del Grupo Especial Nogoyá, la División Coordinación Estratégica Paraná, efectivos de la Seccional Distrital González Catán y personal de la DDI Morón. Desde la Policía de Entre Ríos destacaron la cooperación entre ambas provincias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.