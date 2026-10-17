Seis detenidos y más de 220 envoltorios de cocaína secuestrados tras tres allanamientos en Paraná

Tres allanamientos simultáneos en barrio Villa Almendral de Paraná terminaron con seis personas detenidas y el secuestro de más de 238 gramos de cocaína, distribuidos en más de 220 envoltorios presuntamente preparados para su comercialización. Los procedimientos se realizaron durante la tarde y noche del viernes, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue desarrollado por personal de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA).

Operativo contra el narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Como resultado de las medidas, los investigadores también incautaron más de $3.890.900 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, documentación, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias y un automóvil.

Secuestraron cocaína, dinero y elementos de interés

De acuerdo con la información policial, los allanamientos permitieron localizar más de 238 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en más de 220 envoltorios.

Los investigadores señalaron que la forma en que se encontraba fraccionada la sustancia sería compatible con su presunta comercialización mediante la modalidad de narcomenudeo.

Operativo contra el narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Durante las requisas también se secuestró una suma superior a los 3,8 millones de pesos, cuyo origen será materia de investigación, además de dispositivos electrónicos y documentación que podrían aportar información a la causa.

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para su correspondiente análisis.

Seis personas quedaron detenidas

Como consecuencia de los tres procedimientos, seis personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación estuvo a cargo de la División Operaciones, con intervención de la Unidad Fiscal del doctor Santiago Alfieri. Las medidas fueron autorizadas y supervisadas por el Juzgado de Garantías Nº 8, a cargo del juez Pablo N. Zoff.

Operativo contra el narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

En los allanamientos participaron unidades especializadas de la Policía de Entre Ríos, encargadas de las tareas de irrupción y seguridad en los domicilios investigados.

La investigación por narcomenudeo en Villa Almendral

En diálogo con Elonce, el director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, explicó que los procedimientos formaron parte de una investigación desarrollada por la División Operaciones, bajo la intervención del fiscal Alfieri.

El funcionario confirmó que las medidas judiciales habían sido autorizadas por el juez Pablo Zoff y se concretaron de manera simultánea en el barrio Villa Almendral.

Operativo contra el narcomenudeo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Entre Ríos para avanzar en investigaciones vinculadas con la presunta comercialización de estupefacientes.

Los seis detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados para determinar su vinculación con los hechos investigados.