Triple allanamiento por drogas en Villa Almendral: secuestraron estupefacientes, dinero y balanzas

REDACCIÓN ELONCE
Un triple allanamiento por drogas se realizó en barrio Villa Almendral de Paraná. La Policía encontró estupefacientes fraccionados en dos viviendas, además de dinero, balanzas y elementos de corte. Diez personas fueron identificadas, confirmaron a Elonce.
Un triple allanamiento por drogas en Villa Almendral, en Paraná, permitió el secuestro de estupefacientes fraccionados, dinero, balanzas y elementos de corte. Los procedimientos comenzaron alrededor de las 18 de este viernes en inmediaciones de las calles Mantegazza y Martín de Moussy, donde efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos intervinieron en tres domicilios investigados por presunta comercialización de sustancias.
El operativo contó con una importante presencia policial y la participación de grupos especiales. Durante las primeras actuaciones, los investigadores encontraron drogas en dos de las tres viviendas allanadas, mientras continuaban las tareas de pesaje y relevamiento de los elementos secuestrados.
En diálogo con Elonce, el director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, explicó que los procedimientos formaron parte de una investigación desarrollada por la División Operaciones, bajo la intervención del fiscal Alfieri. Las medidas fueron autorizadas por el doctor Pablo Zoff.
Tres viviendas allanadas en Villa Almendral
Passadore brindó detalles sobre el despliegue realizado en el barrio y confirmó que las actuaciones continuaban al momento de la entrevista.
“Estamos acá en calle Mantegazza y Martín de Moussy de Villa Almendral. Es un procedimiento que comenzó a las 18 horas aproximadamente y está en pleno proceso. Son tres allanamientos que se están realizando en tres domicilios”, señaló.
Respecto de los recursos destinados al operativo, precisó que participaron grupos especiales encargados de garantizar las condiciones de seguridad antes del ingreso del personal de Drogas Peligrosas. “Tenemos en dos domicilios el apoyo del GIA y en otro domicilio el apoyo del COI”, indicó Passadore, al referirse a las unidades que colaboraron con las intervenciones.
Cómo se desarrollaron los procedimientos policiales
El director explicó que los allanamientos fueron planificados a partir de tareas investigativas previas. Para concretarlos, los efectivos establecieron un punto de concentración antes de trasladarse hacia los inmuebles identificados.
El personal de los grupos especiales ingresó inicialmente a las viviendas para asegurar los lugares y resguardar tanto a sus ocupantes como a los funcionarios policiales que participaron del procedimiento.
“Ingresa personal de las fuerzas especiales, ellos son los que en principio ingresan al domicilio, hacen la seguridad tanto para el personal que está dentro del domicilio, para la gente que está en los domicilios, como también para el personal policial”, explicó. Una vez asegurados los inmuebles, los efectivos de Drogas Peligrosas comenzaron las actuaciones correspondientes con la presencia de testigos civiles.
Diez personas identificadas durante los allanamientos
Al ser consultado sobre la cantidad de personas alcanzadas por el operativo, Passadore informó que inicialmente fueron identificados diez ocupantes de los domicilios intervenidos.
“Tenemos identificadas porque no sabemos qué es lo que va a disponer el fiscal. En principio son ocho mujeres y dos hombres”, manifestó.
De esta manera, aclaró que la situación procesal de las personas identificadas todavía no estaba definida y que cualquier medida posterior dependería de las disposiciones de la Fiscalía. También recordó que la Policía había realizado procedimientos anteriores en el mismo sector de Villa Almendral, aunque en aquella oportunidad no se habían obtenido los resultados esperados.
Una investigación que llevaba aproximadamente 40 días
Passadore señaló que los antecedentes investigativos en el barrio se remontaban a febrero del año anterior, cuando se efectuaron otras intervenciones policiales.
“En febrero del año pasado se hicieron unos procedimientos en esta zona. No tuvimos resultado satisfactorio, pero esta causa se volvió a trabajar y tiene 40 días aproximadamente”, explicó.
Según indicó, la nueva investigación permitió reunir elementos para solicitar las órdenes de allanamiento y avanzar sobre los domicilios señalados en las tareas de campo. Los procedimientos de este viernes se realizaron de manera simultánea, con intervención de distintas unidades policiales en los tres inmuebles comprendidos en la causa.
Encontraron droga fraccionada en dos domicilios
Por su parte, el jefe de la División Operaciones de la Dirección Drogas Peligrosas, Juan Romero, confirmó a Elonce que los efectivos habían encontrado sustancias estupefacientes en dos de las tres viviendas inspeccionadas.
El funcionario explicó que todavía no podía precisar la cantidad total de droga secuestrada porque restaba completar las tareas de pesaje. "No le puedo decir exactamente porque están en pleno proceso del peso, pero hay droga fraccionada directamente para consumir, bastante en lo que es un kiosco, lo que está investigando”, sostuvo Romero.
La modalidad de fraccionamiento detectada resultó compatible, según el jefe policial, con la hipótesis investigativa vinculada a la presunta venta de estupefacientes en pequeñas cantidades.
Secuestraron dinero, balanzas y elementos de corte
Romero detalló que, además de las sustancias encontradas, los investigadores localizaron distintos elementos que serán incorporados a la causa judicial. “Elementos de corte, balanzas, dinero. Por ahora eso es lo que se ve del allanamiento”, enumeró.
El jefe de Operaciones remarcó que los hallazgos coincidían con la información reunida durante la investigación y puesta en conocimiento de la Fiscalía.
“En dos de los tres domicilios se encontró estupefacientes, pero en la mayoría va acorde a lo que se le informó al fiscal”, manifestó.
Investigaron viviendas ubicadas en un pasillo interno
Uno de los aspectos señalados durante el procedimiento fue la disposición de las viviendas investigadas. Los efectivos intervinieron tanto en inmuebles con acceso desde la calle como en una propiedad situada hacia el interior de un terreno.
Romero explicó que uno de los domicilios estaba ubicado en un pasillo que comunicaba con otras construcciones, circunstancia que había sido considerada durante las tareas previas. “Hay varias casas para atrás, es un pasillo que comunica con otras casas al fondo del terreno”, describió.
Además, sostuvo que las tareas de campo permitieron identificar uno de esos inmuebles como un posible lugar de resguardo de sustancias. “De acuerdo a las tareas de campo, se pudo determinar que ahí podría llegar a estar resguardando el material estupefaciente y efectivamente dio ese resultado”, afirmó.