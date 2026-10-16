Era de Paraná el camionero que murió en choque e incendio sobre el complejo Zárate-Brazo Largo

Era de Paraná el camionero que murió en el choque de Ruta 12

El camionero que murió en el choque e incendio de camiones sobre el complejo Zárate-Brazo Largo era oriundo de Paraná. La víctima fue identificada como Mauricio Serrano, quien trabajaba para la empresa Transportes Almafuerte S.R.L., con sede en la capital entrerriana.

El siniestro fatal ocurrió el miércoles por la noche, a la altura del kilómetro 103 de la Ruta Nacional 12, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos. La colisión en cadena provocó un incendio de grandes proporciones que destruyó uno de los vehículos de carga y ocasionó la muerte de su conductor.

La noticia generó pesar entre familiares, compañeros de trabajo y allegados de Serrano, quienes lo recordaron mediante mensajes de despedida.

El mensaje de despedida de Transportes Almafuerte

Desde la empresa de logística donde trabajaba Mauricio Serrano publicaron un mensaje para recordar al transportista, pudo saber Elonce.

“Hasta siempre, querido Mauricio. Con profundo dolor y pesar, despedimos a Mauricio Serrano, querido amigo de firma Transportes Almafuerte S.R.L.”, expresaron.

El mensaje de despedida de Transportes Almafuerte.-

En la publicación también destacaron los momentos compartidos con el trabajador: “Su alegría, sus grandes anécdotas y tantos momentos compartidos quedarán por siempre en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Te vamos a extrañar mucho, querido amigo. Gracias por todo lo vivido y compartido”.

Asimismo, socios y compañeros de la firma acompañaron a sus seres queridos: “Acompañamos con profundo cariño a sus familiares y amigos en este difícil momento, pidiendo a Dios que les brinde fortaleza y consuelo para transitar esta dolorosa pérdida”.

El acompañamiento del Club Paraná a su familia

La muerte de Serrano también generó mensajes de acompañamiento en el ámbito deportivo de Paraná.

Desde La Garra del Gato, una cuenta vinculada a hinchas del Club Atlético Paraná, lamentaron su fallecimiento y recordaron que era padre de Male Serrano, jugadora de la categoría Sub 16 que también alterna en Primera.

“Mauricio Serrano se ha ido del plano físico tras un accidente de tránsito y hoy más que nunca todo el Mundo Decano junto a su familia y toda la protección para Male, La Decanita”, expresaron desde el espacio.

Tragedia vial en la Ruta Nacional 12.-

Cómo ocurrió el choque fatal en la Ruta 12

Según informó Bomberos Voluntarios, el primer aviso sobre un siniestro vial se recibió el miércoles a las 21:50, lo que motivó el envío de una unidad de rescate hacia el kilómetro 103 de la Ruta Nacional 12.

Al arribar, de acuerdo a lo que publicó R2820, los bomberos encontraron que personal de la concesionaria vial ya asistía a los involucrados en un accidente previo, que había provocado importantes demoras en la circulación.

Sin embargo, a pocos metros de ese lugar se produjo una segunda colisión en cadena que involucró a tres camiones, por causas que todavía se investigan.

Como consecuencia del impacto, uno de los transportes, que llevaba cargas generales, se incendió por completo. Su conductor falleció y el vehículo sufrió pérdidas totales.

Las llamas también alcanzaron la parte trasera de otro camión que circulaba sin carga y ocasionaron importantes daños en su semirremolque.