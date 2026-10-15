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Policiales Tragedia vial en Autovía Nacional 12

Un camionero murió tras un choque e incendio sobre el complejo Zárate-Brazo Largo

Dos siniestros viales ocurrieron a pocos kilómetros de distancia entre Zárate e Ibicuy. En uno de ellos, dos camiones se incendiaron y un conductor falleció. La circulación permaneció interrumpida durante seis horas y fue habilitada nuevamente este jueves por la madrugada.

15 de Octubre de 2026
Choque y fatal incendio de camiones en Ruta 12
Choque y fatal incendio de camiones en Ruta 12 Foto: R2820

Dos siniestros viales ocurrieron a pocos kilómetros de distancia entre Zárate e Ibicuy. En uno de ellos, dos camiones se incendiaron y un conductor falleció. La circulación permaneció interrumpida durante seis horas y fue habilitada nuevamente este jueves por la madrugada.

Un camionero murió tras un choque e incendio de dos transportes de carga en la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El hecho ocurrió en medio de una noche marcada por dos siniestros viales registrados a pocos kilómetros de distancia, que obligaron a interrumpir completamente el tránsito entre Ibicuy, Entre Ríos, y Zárate, Buenos Aires.

 

Según informó R2820, los accidentes se produjeron en los kilómetros 103 y 99 de la Ruta Nacional 12. En el segundo de ellos, dos camiones se prendieron fuego y uno de los conductores perdió la vida, de acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Zárate.

 

La circulación permaneció cerrada durante aproximadamente seis horas, hasta que este jueves 15 de octubre, alrededor de las 5:30 de la madrugada, se habilitó nuevamente el tránsito en el sector afectado.

 

Dos choques de camiones a pocos kilómetros de distancia

 

Los siniestros ocurrieron en distintos puntos de Isla Talavera, una zona de circulación estratégica para el transporte de cargas y los vehículos que transitan entre Entre Ríos y Buenos Aires.

 

El primero de los accidentes se registró a la altura del kilómetro 103 de la Ruta Nacional 12, donde se produjo una colisión entre camiones. Como consecuencia de ese impacto, los conductores involucrados sufrieron lesiones leves, según la información difundida por los servicios de emergencia.

 

Apenas cuatro kilómetros más adelante, en el kilómetro 99, ocurrió otro choque de transportes de carga, esta vez con consecuencias fatales. En ese sector, dos camiones se incendiaron después de la colisión, lo que provocó una situación de emergencia y requirió la intervención de los bomberos.

 

Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate, confirmó a R2820 que los dos transportes se prendieron fuego y, como consecuencia del siniestro, falleció uno de los camioneros.

 

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad de la víctima ni se precisaron las circunstancias que provocaron la colisión. Tampoco se informó oficialmente qué tipo de cargas transportaban los vehículos involucrados.

 

Las causas de ambos accidentes deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes.

Ruta 12 estuvo cortada durante seis horas

 

La magnitud de los siniestros y el incendio de los camiones obligaron a disponer un corte total de la circulación sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre Zárate e Ibicuy.

 

La interrupción afectó a los vehículos que transitaban por el complejo Zárate-Brazo Largo, uno de los principales corredores viales que conectan Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires.

 

Durante la noche, el tránsito permaneció completamente restringido mientras se desarrollaban las tareas de emergencia en los sectores donde ocurrieron los accidentes.

 

La concesionaria Autovía del Mercosur informó sobre la interrupción y recomendó a los conductores evitar dirigirse hacia el tramo afectado.

 

Finalmente, cerca de las 5:30 de este jueves 15 de octubre, la circulación fue restablecida después de aproximadamente seis horas de corte.

Temas:

Ruta Nacional 12 choque de camiones isla talavera Zárate-Brazo Largo Ibicuy Zárate
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