Choque entre camiones en la Autovía Nacional 12: investigan las circunstancias del accidente

Un choque entre camiones se registró a la altura del kilómetro 103 de la Autovía Nacional 12. Hasta el momento, no se confirmó si hubo personas heridas ni si el siniestro provocó restricciones en la circulación.
Un choque de camiones en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 103, provocó la interrupción total del tránsito en ambos sentidos del complejo Zárate-Brazo Largo. La empresa Autovía del Mercosur confirmó que la circulación se encuentra completamente cortada y solicitó a los conductores evitar los sectores afectados.
El siniestro vial se registró en las últimas horas y, hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió ni sobre la existencia de personas heridas.
Ante esta situación, la concesionaria informó que se dispusieron cortes preventivos en distintos puntos de la Ruta Nacional 12, tanto para quienes circulan hacia el norte como para aquellos que se dirigen hacia el sur.
Dónde se realizan los cortes de tránsito
Según comunicó Autovía del Mercosur, la interrupción de la circulación se implementó en los siguientes sectores:
Sentido Sur–Norte: Ruta Nacional 12, kilómetro 85, a la altura de la estación de peaje Zárate.
Sentido Norte–Sur: Ruta Nacional 12, kilómetro 119, a la altura del puesto de la Policía Caminera de Ibicuy.
De esta manera, el tránsito permanece totalmente interrumpido en ambos sentidos del complejo Zárate-Brazo Largo, uno de los principales corredores viales que conectan Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires.