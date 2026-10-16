Un arco de fútbol cayó sobre un alumno de primer año: fue operado tres veces y permanece en coma

Un alumno de primer año sufrió graves heridas luego de que un arco de fútbol le cayera encima mientras jugaba en las instalaciones del Club Atlético Lanús. El accidente ocurrió el martes, después de las 17, en una cancha de cemento ubicada frente al jardín de infantes de la institución.

Como consecuencia del impacto, el menor sufrió un traumatismo encefalocraneano severo y debió ser sometido a tres intervenciones quirúrgicas. Según la información difundida, permanecía bajo atención médica en el Hospital Narciso López.

El episodio generó preocupación entre familiares de alumnos y socios del club, quienes denunciaron presuntas irregularidades en las condiciones de seguridad del predio. Según sostuvieron, el arco involucrado no estaba correctamente sujeto al piso, circunstancia que habría facilitado su caída, publicó MDZ.

Cuestionamientos por la asistencia al menor

De acuerdo con el relato de las familias, fueron otros chicos quienes comenzaron a gritar para pedir ayuda después del accidente. Padres, particulares y profesores de hockey que se encontraban en las inmediaciones se acercaron para asistir al alumno.

Los denunciantes aseguraron que no se presentó inmediatamente personal médico ni responsables del polideportivo o del establecimiento educativo. También afirmaron que la ambulancia solicitada demoró aproximadamente 20 minutos en llegar.

Según los testimonios, el menor había perdido el conocimiento, presentaba vómitos y se encontraba en estado de shock. Ante la gravedad de la situación y la demora de la asistencia profesional, los presentes decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Narciso López.

Las familias presentaron un reclamo formal

Este miércoles, un grupo de socios y familiares de alumnos presentó una nota dirigida a las autoridades del Club Atlético Lanús. El documento fue enviado al presidente de la institución, Nicolás Russo; a la titular de la Subcomisión de Educación, Mirta Ferrer; y a la directora general del Complejo Educativo, Marisa Marón.

En la presentación, los firmantes solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los estudiantes y de las personas que utilizan las instalaciones deportivas. Entre los principales cuestionamientos mencionaron presuntas deficiencias en el mantenimiento y la fijación de los arcos.

También denunciaron falta de vigilancia en los espacios recreativos y ausencia de mecanismos adecuados para responder ante emergencias médicas. Hasta el momento de la información difundida, no se había comunicado una respuesta oficial de la institución.

El reclamo por las condiciones de seguridad

En el escrito, las familias citaron distintas disposiciones relacionadas con la responsabilidad civil, la prevención de daños y la seguridad en instalaciones deportivas. Entre ellas, mencionaron la Ley provincial 15.618, vinculada con los requisitos de sujeción y anclaje de los arcos deportivos.

El planteo buscó determinar si las instalaciones cumplían con las condiciones de seguridad exigidas y si se realizaban controles periódicos para prevenir accidentes.

Asimismo, los familiares reclamaron que se esclarecieran las circunstancias de la asistencia brindada al menor y que se verificara si el establecimiento contaba con los recursos necesarios para actuar ante una emergencia de estas características.