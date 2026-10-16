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Hallaron el cuerpo de una mujer que era buscada en Victoria e investigan un posible femicidio

Andrea Fabiana Bruselario, de 48 años, fue encontrada sin vida este viernes en un campo de Rincón del Doll. El cuerpo presentaba un golpe en el cráneo y un hombre de 33 años fue detenido. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

16 de Octubre de 2026
Victoria: hallaron el cuerpo de una mujer e investigan femicidio.
Victoria: hallaron el cuerpo de una mujer e investigan femicidio.

Andrea Fabiana Bruselario, de 48 años, fue encontrada sin vida este viernes en un campo de Rincón del Doll. El cuerpo presentaba un golpe en el cráneo y un hombre de 33 años fue detenido. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

El hallazgo de una mujer sin vida en Rincón del Doll, departamento Victoria, generó una investigación judicial por un posible femicidio. La víctima fue identificada como Andrea Fabiana Bruselario, de 48 años, quien era buscada por sus familiares desde hacía varios días.

 

El cuerpo fue localizado cerca de las 13 horas de este viernes, durante un procedimiento policial realizado en un campo situado frente al domicilio de un sospechoso de 33 años, quien posteriormente quedó detenido.

 

Según la información publicada por Radio Victoria, los hijos de Bruselario habían denunciado su desaparición este jueves, después de permanecer aproximadamente diez días sin poder comunicarse con ella. A partir de esa presentación, se desarrollaron tareas investigativas para establecer su paradero.

 

 

Cómo encontraron el cuerpo en Rincón del Doll

 

El hallazgo se produjo mientras efectivos policiales cumplían una orden de allanamiento y registro domiciliario emitida por el Juzgado de Garantías de Victoria.

 

Durante el operativo se realizaron tareas de campo y rastrillajes con la intervención de personal especializado de la División Montada y Canes, cuyo trabajo permitió localizar el cuerpo de la mujer.

 

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima presentaba un golpe en el cráneo producido presuntamente por un elemento contundente. Las circunstancias de la lesión y la causa de muerte deberán determinarse mediante las pericias correspondientes.

 

 

Un hombre detenido y una investigación en curso

 

En el marco de las actuaciones, la Justicia dispuso la detención de un hombre de 33 años, identificado por el apellido Díaz, quien fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria.

 

En el lugar intervinieron los fiscales Iván Yedro, Eduardo Guaita y Martín Vechetti, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

 

El cuerpo de Andrea Fabiana Bruselario fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para los estudios correspondientes. La investigación continúa abierta y se aguardan resultados periciales e información oficial para establecer cómo ocurrió su muerte.

 

Temas:

Muerte Victoria Víctima hallazgo operativo
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