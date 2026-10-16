Le debía el alquiler y denunció que la dueña lo atacó con un bisturí: quedó detenida

Una mujer de 32 años fue detenida este viernes por la mañana en Oberá, Misiones, acusada de herir con un bisturí a un hombre durante una discusión por una deuda de alquiler. La víctima sufrió una lesión en la mano derecha y fue trasladada al hospital.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle José Hernández al 200, en el barrio Loma Porá. Los efectivos acudieron al domicilio después de recibir un aviso sobre el conflicto.

Según publicó Infobae, la Policía detuvo a Gabriela Estefanía K., quien tenía en su poder el elemento cortante señalado en la denuncia. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Seccional Segunda de Oberá.

La denuncia del inquilino

El hombre, identificado como Egon Arlindo H., manifestó que la discusión comenzó por un atraso en el pago del alquiler del departamento. De acuerdo con su relato, la propietaria lo agredió durante el altercado.

Tras el episodio, fue llevado al Hospital Samic para recibir asistencia. La información difundida por El Territorio indicó que presentaba una lesión defensiva en la mano derecha.

El herido se encuentra fuera de peligro. La denuncia y los elementos recogidos durante la intervención policial quedaron incorporados a las actuaciones para esclarecer la secuencia del ataque.

La mujer quedó a disposición judicial

La acusada permaneció detenida en la Seccional Segunda de Oberá. Su situación quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Dos, que interviene en la investigación.

La causa fue caratulada como “lesiones leves con arma blanca”. El bisturí que la mujer tenía en su poder fue identificado como el objeto que habría utilizado durante la agresión denunciada.

La investigación deberá establecer las circunstancias del enfrentamiento y la responsabilidad de la detenida. El atraso en el alquiler fue señalado por el denunciante como el motivo que dio origen a la discusión.