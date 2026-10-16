 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Misiones

Le debía el alquiler y denunció que la dueña lo atacó con un bisturí: quedó detenida

La mujer, de 32 años, fue detenida en un domicilio de Oberá, después de que el inquilino denunciara la agresión. El hombre recibió atención por una herida en la mano derecha y la Justicia investiga el hecho como lesiones leves con arma blanca.

16 de Octubre de 2026
Comisaría de Oberá.
Comisaría de Oberá.

La mujer, de 32 años, fue detenida en un domicilio de Oberá, después de que el inquilino denunciara la agresión. El hombre recibió atención por una herida en la mano derecha y la Justicia investiga el hecho como lesiones leves con arma blanca.

Una mujer de 32 años fue detenida este viernes por la mañana en Oberá, Misiones, acusada de herir con un bisturí a un hombre durante una discusión por una deuda de alquiler. La víctima sufrió una lesión en la mano derecha y fue trasladada al hospital.

 

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle José Hernández al 200, en el barrio Loma Porá. Los efectivos acudieron al domicilio después de recibir un aviso sobre el conflicto.

 

 

Según publicó Infobae, la Policía detuvo a Gabriela Estefanía K., quien tenía en su poder el elemento cortante señalado en la denuncia. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Seccional Segunda de Oberá.

 

La denuncia del inquilino

 

El hombre, identificado como Egon Arlindo H., manifestó que la discusión comenzó por un atraso en el pago del alquiler del departamento. De acuerdo con su relato, la propietaria lo agredió durante el altercado.

 

Tras el episodio, fue llevado al Hospital Samic para recibir asistencia. La información difundida por El Territorio indicó que presentaba una lesión defensiva en la mano derecha.

 

El herido se encuentra fuera de peligro. La denuncia y los elementos recogidos durante la intervención policial quedaron incorporados a las actuaciones para esclarecer la secuencia del ataque.

 

La mujer quedó a disposición judicial

 

La acusada permaneció detenida en la Seccional Segunda de Oberá. Su situación quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Dos, que interviene en la investigación.

La causa fue caratulada como “lesiones leves con arma blanca”. El bisturí que la mujer tenía en su poder fue identificado como el objeto que habría utilizado durante la agresión denunciada.

 

La investigación deberá establecer las circunstancias del enfrentamiento y la responsabilidad de la detenida. El atraso en el alquiler fue señalado por el denunciante como el motivo que dio origen a la discusión.

Temas:

alquiler ataque inquilino Violencia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso