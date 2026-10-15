Incidentes en la Marcha Federal Universitaria en CABA: gases lacrimógenos, piedras y camiones hidrantes

La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada por incidentes registrados este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos antes del acto central, manifestantes arrojaron piedras contra efectivos policiales, mientras que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y desplegaron camiones hidrantes para contener los enfrentamientos.

Los episodios ocurrieron en la Plaza del Congreso, donde estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones gremiales y sociales se habían concentrado para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y las condiciones salariales del sector.

La tensión comenzó minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas empezó a romper bancos y sectores de las veredas para arrojar piedras contra los agentes que integraban el operativo de seguridad. Posteriormente, los enfrentamientos se intensificaron frente al vallado policial, donde se registró el lanzamiento de piedras de gran tamaño.

Un camarógrafo fue agredido durante la cobertura

En medio de los incidentes, un camarógrafo de C5N recibió un golpe en el labio mientras realizaba la cobertura de la movilización junto al periodista Adrián Salonia.

Según mostró el canal de noticias, el ataque ocurrió cuando el equipo periodístico intentó entrevistar a un hombre al que habían observado mientras retiraba distintas bolsas de su mochila.

Un camión hidrante de Gendarmería apuntó contra los manifestantes que protestan frente al Congreso en la Marcha Federal Universitaria. — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

"Tomatela, tomatela", gritó el sujeto cuando el movilero se acercó con el micrófono. Ante la insistencia del camarógrafo por registrar la situación, el hombre lo golpeó en el rostro.

"Le pegaron al cámara, está sangrando", advirtió Salonia durante la transmisión de C5N. Luego precisó: "Le pegaron en el labio, no sabemos quiénes son".

El agresor regresó posteriormente y expresó ante las cámaras: "La violencia ejercida contra la Policía es legítima, dejá de escrachar a los compañeros". Después se retiró del lugar sin que se registraran nuevas agresiones físicas en ese momento.

La palabra de los estudiantes

Durante la cobertura de C5N, una manifestante sostuvo que el hombre que había atacado al camarógrafo no pertenecía al sector estudiantil y lamentó que este tipo de situaciones perjudicara la imagen de quienes participaban de la protesta en defensa de la educación pública.

Otro estudiante también buscó diferenciar a los participantes de la movilización de quienes protagonizaron los disturbios.

"Esta movilización no es esto, la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización", manifestó ante el periodista Adrián Salonia, de C5N.

🚨 Un grupo de infiltrados encapuchados en la Marcha Universitaria golpeó y agredió a trabajadores de C5N cuando los filmaban. Con el accionar de este grupo violento implantado de 10 personas, arrancó a la represión policial contra los estudiantes que se manifiestan pacíficamente. — Lautaro FyM (@Lautafym) October 15, 2026

Por su parte, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad durante una entrevista con TN.

"Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así", expresó el joven al canal de noticias.

Un fuerte operativo policial en las inmediaciones del Congreso

Los incidentes ocurrieron en el marco de un importante despliegue de seguridad dispuesto en las inmediaciones del Congreso, donde se había previsto el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria, encabezado por representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La movilización reunió a distintos sectores de la comunidad educativa que reclamaron por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, numerosos estudiantes y trabajadores universitarios insistieron en que habían concurrido para manifestarse pacíficamente y rechazaron los hechos de violencia registrados durante la jornada.