Ley de Financiamiento: UNER convoca a legisladores a discutir la situación del sistema universitario

A más de 350 días sin cumplirse la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional, autoridades, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y referentes gremiales de UNER brindaron una conferencia de prensa en Paraná. En línea con el comunicado emitido por el Consejo Superior de la universidad, se señaló la gravedad que representa el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para el 2027. En palabras de la decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruzzini, la partida “se encuentra un tercio por debajo de los fondos que las universidades necesitan para su funcionamiento operativo mínimo”, por lo cual instó a la ciudadanía a marchar el jueves 15.

Asimismo, en el intercambio con los medios de comunicación se informó que el rector de UNER, Juan Manuel Arbelo, y la vicerrectora, Carla Mántaras, convocaron a las y los legisladores entrerrianos a una reunión este viernes a las 16 horas en Rectorado, con la intención de discutir el Presupuesto 2027.

Durante las declaraciones Pieruzzini destacó el importante papel que la UNER cumple en la formación de profesionales, respondiendo directamente a las demandas, problemas y matriz productiva del territorio entrerriano. Al respecto, remarcó la dimensión social y territorial de la universidad: “El motivo es volver a decir la importancia de tener profesionales formados para nuestro territorio entrerriano, proponiendo soluciones a una provincia que tiene sus propias demandas y cuyos profesionales no pueden formarse en otro lugar”.

El decano de la Facultad de Ingeniería, Andrés Naudi, puso el foco en el marco institucional y la validez legal del reclamo: “Estamos convocando a esta marcha para pedir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y cuyo veto fue rechazado por el Poder Legislativo”. Además, señaló que “la Justicia se expidió al respecto pidiendo que al menos se implementen los artículos de la ley que tienen que ver con la recomposición salarial y las becas. Eso tiene que llamarnos a la reflexión, tiene que estar fuera de discusión la cuestión de fondo y solo exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, advirtió sobre el impacto del deterioro salarial en la comunidad universitaria: “Nosotros hacemos este pedido porque todos los sectores atravesamos situaciones salariales muy complicadas que hacen que se vaya al pluriempleo, a pedir licencias y que se vaya debilitando la posibilidad de garantizar el derecho a la educación”.

La decana también resaltó la necesidad de proteger el futuro del sistema educativo: “El Poder Ejecutivo Nacional tiene que cumplir con la ley y respetar la división de poderes. Tenemos que garantizar la educación superior ya que, del mismo modo que nosotros la tuvimos, también tienen derecho a tenerla las futuras generaciones”. En esa línea, instó al gobernador Rogelio Frigerio y a los legisladores provinciales y nacionales a acompañar el reclamo para contar con el presupuesto necesario.

Un recorte del 33% para 2027

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Nicolás Brunner, aportó un análisis sobre el impacto del desfinanciamiento proyectado: “Estamos atravesando un tercer año de desfinanciamiento en términos reales tomando como referencia el 2023, a lo que se suma la presentación del presupuesto nacional donde avizoramos que esta situación continúa proyectada en el tiempo y está previsto que se agrave”. En ese sentido, advirtió que “se estima una reducción del presupuesto universitario nacional en términos reales de un tercio: uno de cada tres pesos que recibía el sistema universitario en el año 2023 va a dejar de recibirlos en el 2027”.

Brunner denunció además el incumplimiento de la norma y desacreditó las narrativas oficiales respecto al gasto universitario: “Hay un incumplimiento deliberado por parte del Ejecutivo Nacional de la ley y de las instancias donde la justicia ha instado al cumplimiento de los artículos vinculados a créditos alimentarios, es decir, salarios o becas. El gobierno sigue aplicando estrategias ilusorias y dilatorias”.

A su vez, precisó la distribución real de las erogaciones: “Hoy aproximadamente el 92% del presupuesto se va en salarios de docentes y no docentes, por lo que es ínfimo el margen para realizar erogaciones por fuera de estos compromisos, que responden naturalmente a gastos de funcionamiento para poder abrir las puertas, pagar la luz, el gas y desarrollar las pocas acciones que ese presupuesto hoy posibilita”.

Educación pública y movilidad social ascendente

El docente, investigador y bioingeniero graduado de UNER, José Biurrun, hizo hincapié en el compromiso social de la comunidad universitaria y en el concepto de movilidad social ascendente que garantiza la educación pública: “Nosotros no pedimos algo sin compromiso a cambio. Para el acompañamiento que pedimos a la sociedad, invito a quien se levanta a las 6 de la mañana a trabajar a que venga a caminar con nosotros, a charlar con un investigador o un docente sobre lo que realmente implica la bioingeniería, el trabajo social, la kinesiología o las ciencias de la salud”.

Biurrun –quien actualmente se desempeña como Investigador Adjunto en el Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB) y es coautor de la primera patente de la UNER y socio fundador de Noxisense SAS, empresa de base tecnológica radicada en Oro Verde– también reflexionó desde su vivencia personal: “A aquellos que hicieron mil kilómetros para estudiar y se mantuvieron a fuerza de becas o trabajando, la universidad les permite esto que llamamos movilidad social ascendente: partir de un lugar con muchas dificultades y contribuir desde otro lugar a la sociedad. Eso, en Argentina, únicamente te lo da la universidad”.

En este contexto, sostuvo que el reclamo supera las banderas políticas: “Pedimos a los responsables que estas instituciones se financien como se debe y que nos pidan explicaciones por lo que realmente hacemos, no por cuestiones ideológicas o presupuestarias como si fuera solo una transacción económica”.

La realidad estudiantil y la permanencia en las aulas

La consejera superior y estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, Anahí Stahringer, expuso las dificultades que atraviesa el claustro estudiantil para sostener sus trayectorias académicas en el contexto actual: “Se hace muy difícil porque uno tiene que negociar con el día a día. Si no es por la plata, es porque tiene que tener tres trabajos a la vez, está cansado, le cuesta llegar o por la cuestión del transporte y el alquiler”.

En esa misma línea, Stahringer destacó el rol de contención que ejerce la universidad más allá de lo estrictamente pedagógico: “Las políticas que la universidad pública garantiza —como el comedor, las residencias, el deporte y las becas— también son garantes de otros derechos, no solamente de estudiar”. Finalmente, valoró la articulación que vienen llevando adelante en el ámbito gremial: “Nos organizamos con los otros claustros en la Mesa Universitaria, donde también dialogamos con estudiantes de otras facultades de la UNER y de la UADER para poner en consenso y garantizar la unidad en la lucha”.

Convocatoria a la Marcha Federal

La Universidad se expresó desde sus distintas sedes en la provincia. En Concordia, los decanos Javier Coullerí —Facultad de Ciencias de la Administración— y Daniel Capodoglio —Facultad de Ciencias de la Alimentación— participaron de una rueda de prensa junto a la Multisectorial en defensa de la educación pública, este martes 13 en la UTN. A su vez Gregorio Etcheverry, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud ubicada en Concepción del Uruguay, y José Doratti, decano de la Facultad de Bromatología localizada en Gualeguaychú, también se dirigieron a la ciudadanía entrerriana e invitaron a la movilización a través de los medios de comunicación locales.

La UNER convoca a toda la comunidad entrerriana a marchar en defensa de la universidad pública, el derecho a la educación y la producción de conocimiento, este jueves 15 de octubre:

- Paraná: 16.30hs con concentración en Plaza Alberdi.

- Concepción del Uruguay: 18hs con concentración en Rectorado (Eva Perón 24).

- Concordia: 19.30hs con concentración en Plaza Urquiza hacia Plaza 24 de Mayo.

- Gualeguaychú: 16.30hs con concentración en 25 de Mayo y Perón.