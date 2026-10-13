La UNER convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria en Paraná: “Necesitamos que se cumpla la ley”

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) convocó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este jueves 15 de octubre, a las 17, en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. La comunidad académica reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que los recursos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

La convocatoria fue presentada durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Casa de la UNER, donde autoridades universitarias, docentes, investigadores y representantes estudiantiles expusieron las dificultades que atraviesa el sistema público de educación superior.

La UNER convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria (foto UNER)

“En esta quinta marcha necesitamos volver a decir que se cumpla la ley de financiamiento universitario, dado que el Ejecutivo ha presentado un presupuesto que está un tercio por debajo de lo que necesitan las universidades para funcionar”, expresó la decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruzzini.

La decana remarcó que el financiamiento universitario no solo afecta a las instituciones educativas, sino también a las posibilidades de desarrollo de las comunidades donde están presentes. “Es volver a decir la importancia de tener profesionales formados para nuestro territorio entrerriano y que respondan a los problemas y necesidades y propongan soluciones a una provincia que tiene sus propias necesidades”, señaló.

Convocaron a legisladores a participar del reclamo

En la oportunidad, las autoridades universitarias también solicitaron el acompañamiento de los legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos para impulsar el cumplimiento de la normativa de financiamiento.

De hecho, Pieruzzini confirmó que el rector de la UNER convocó a legisladores nacionales a una reunión prevista para el viernes, a las 16, en el Rectorado, con el objetivo de analizar la situación de las universidades en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

Desde la comunidad académica insistieron en que la defensa de la educación pública debe trascender las diferencias partidarias. De hecho, el bioingeriero egresado de la UNER, José Biurun, sostuvo que “la causa de la educación universitaria es una causa que no tiene que tener ni color partidario ni político”, y planteó la necesidad de un acompañamiento amplio de los distintos sectores.

Investigadores destacaron el papel de la universidad pública

Durante la conferencia, Biurun explicó que el reclamo presupuestario también está vinculado con las oportunidades que la educación superior ofrece a los jóvenes.

En su intervención, recordó su propia experiencia como estudiante, cuando debió trasladarse lejos de su lugar de origen, sostenerse mediante becas y trabajar mientras cursaba una carrera universitaria.

El investigador destacó que "la universidad pública constituye una herramienta de movilidad social ascendente", especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas para acceder a una formación profesional.

La UNER convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria en Paraná

También señaló que las instituciones vienen adaptando sus propuestas académicas mediante carreras más cortas, alternativas compatibles con el trabajo y mayores mecanismos de acompañamiento para evitar el abandono de los estudios.

En ese marco, invitó a las familias y a los estudiantes secundarios a participar de la movilización para conocer las carreras y las oportunidades de formación que ofrece la UNER.

“Ese pedido viene de la mano del compromiso de nosotros, de que esos jóvenes que hoy están terminando la secundaria o que están arrancando la secundaria van a tener un lugar a dónde ir y a dónde formarse y van a tener el acompañamiento”, expresó Biurun.

Estudiantes advirtieron sobre las dificultades económicas

Representantes estudiantiles también participaron de la conferencia y describieron las dificultades que enfrentan para sostener sus trayectorias académicas. Entre los principales problemas mencionaron los bajos montos de las becas, el costo del transporte, los alquileres y la necesidad de combinar el estudio con varios trabajos.

De hecho, la concejera superior de la Facultad de Ciencias de la Educación, Anahí Sthaeinger, señaló que las dificultades económicas afectan la vida cotidiana y generan cansancio, problemas de organización y obstáculos para continuar las carreras.

La UNER convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria (foto UNER)

Además, destacó que las universidades públicas cumplen una función que excede la enseñanza, ya que ofrecen servicios de alimentación, residencias, becas y actividades deportivas.

“La universidad pública no solamente es estudiar”, remarcó al referirse a las políticas de bienestar estudiantil.

Los estudiantes también destacaron el trabajo conjunto entre los distintos claustros y las organizaciones universitarias para sostener la convocatoria a las marchas federales.