ATE anunció un paro nacional para el jueves: qué servicios podrían verse afectados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre. La medida comprenderá a empleados de las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales e incluirá asambleas y movilizaciones.

El reclamo central será el rechazo completo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión. La organización también incorporó entre los motivos de la protesta la defensa de la educación pública universitaria y el cuestionamiento a la extranjerización de tierras.

En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato se concentrará desde las 13.30 frente al Congreso. La actividad coincidirá con la Marcha Federal Universitaria y con una sesión especial convocada por bloques opositores para tratar el decreto.

El alcance de la convocatoria

La conducción de ATE notificó la medida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante una presentación fechada el 9 de octubre. El documento fue dirigido a Julio Cordero y lleva las firmas del secretario general, Rodolfo Aguiar, y de su adjunta, Mercedes Cabezas.

La comunicación establece una jornada de lucha en organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, además de entes, empresas y sociedades del Estado. También incluye a las administraciones provinciales y municipales, cuyas representaciones definirán las modalidades de participación.

El impacto efectivo del paro nacional dependerá de la adhesión de los trabajadores y de la organización de cada servicio. La convocatoria comprende distintas áreas, por lo que las restricciones podrían variar entre organismos y localidades.

Qué actividades podrían tener restricciones

Según anunció el gremio, en hospitales se garantizarán guardias mínimas y atención de urgencias. También podrían verse afectadas las tareas de auxiliares de educación, la recolección de residuos, las guardias urbanas y los controles de tránsito.

La medida incluye a personal de controles migratorios y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, con funciones en puertos y aduanas. ATE anticipó además restricciones en la atención de ANSES y PAMI, de acuerdo con la participación de sus trabajadores.

La convocatoria alcanza a organismos relacionados con el transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil. Respecto de esta última, el sindicato anunció que se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado, aunque el funcionamiento dependerá del alcance de la huelga.

La protesta frente al Congreso

La sesión especial de Diputados está convocada para el jueves a las 14. El temario incluye el DNU 70/2023, propuestas vinculadas con el endeudamiento familiar y una iniciativa para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.

En ese mismo lugar, la movilización universitaria reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos para las instituciones públicas. El paro nacional confluirá con esa protesta durante la jornada.

En el interior del país, las conducciones provinciales de ATE determinarán los puntos de concentración, recorridos y actividades. La convocatoria nacional contempla distintas modalidades de protesta, sin establecer un único esquema para todas las jurisdicciones.