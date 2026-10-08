UPCN movilizó a 2.000 entrerrianos a la marcha de la CGT en Buenos Aires: "Seguiremos con el plan de lucha"

La marcha de la CGT en Buenos Aires cuenta este jueves con la participación de una importante delegación de UPCN Entre Ríos, encabezada por su secretario general, José Allende. La movilización se desarrolla bajo la consigna "Las Malvinas son argentinas y la industria también", en reclamo por la situación económica y laboral.

En comunicación con Elonce desde la Capital Federal, Allende confirmó que aproximadamente 2.000 trabajadores entrerrianos viajaron para acompañar la convocatoria. "Vinimos con una columna importante de trabajadores de la provincia que se nuclearon en cada una de nuestras delegaciones", explicó.

(UPCN Entre Ríos)

El dirigente señaló que los manifestantes se reunieron previamente en Zárate y llegaron sin inconvenientes. Además, destacó que la delegación se encontraba concentrada junto a representantes de otras provincias, pese a la llovizna que se registraba en Buenos Aires.

Cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional

Durante la entrevista, Allende expresó su rechazo a las medidas económicas del presidente Javier Milei, a las que calificó como "una política de ajuste que pareciera no tener fin". En particular, cuestionó la reducción del Estado y sus consecuencias sobre los empleados públicos.

En ese sentido, defendió el trabajo de quienes desempeñan funciones esenciales. "El trabajador de la salud, el que nos salvó del COVID, el que nos da justicia, el que nos protege en la policía, el que nos educa, son todos trabajadores del Estado", manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de cambios en las decisiones del Ejecutivo nacional, consideró que los dirigentes políticos deberán atender los reclamos sociales. "No perdemos las esperanzas y, si no, seguiremos con el plan de lucha", advirtió.

(UPCN Entre Ríos)

El llamado de UPCN a la unidad de los trabajadores

Allende remarcó que la movilización no se limita a los empleados estatales, sino que también busca acompañar a los sectores industriales, comerciales y productivos afectados por la situación económica.

"Esta marcha es por la industria, por el pequeño y mediano comerciante, por las pymes, y los empleados públicos tenemos que acompañar", sostuvo el secretario general de UPCN Entre Ríos.

Finalmente, insistió en la necesidad de mantener la unidad sindical frente a las políticas nacionales. "Las luchas individuales no van a servir para nada", afirmó, al convocar a los trabajadores y dirigentes a participar de las acciones colectivas.