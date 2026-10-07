Judiciales convocaron a un paro nacional de 24 horas para este viernes: reclaman una recomposición salarial

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes, en continuidad con su plan de lucha por reclamos salariales, la situación de la obra social del sector y la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo.

La medida fue resuelta por la Comisión Directiva Nacional del gremio que conduce Julio Piumato, luego de la huelga realizada el viernes pasado y de una protesta de trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo ante la Cámara Nacional de Apelaciones.

Bajo la consigna “Nuestros reclamos siguen vigentes, nuestra lucha también”, la organización sindical sostuvo que las medidas desarrolladas en los tribunales federales y nacionales respaldaron la continuidad de las acciones gremiales.

Reclamo de un aumento salarial del 10%

Uno de los principales puntos del conflicto fue el salarial. La UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para solicitar una recomposición del 10% con retroactividad al 1° de septiembre.

“La pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 continúa sin ser recuperada y sigue afectando seriamente nuestro poder adquisitivo”, advirtió el sindicato al fundamentar el pedido.

El gremio planteó que la actualización solicitada busca recuperar parte del poder de compra perdido por los trabajadores judiciales y mantuvo el reclamo dirigido a la Corte Suprema.

Reclamos por la obra social

Otro de los ejes del conflicto fue la situación de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). La UEJN cuestionó la demora en la designación de los representantes sindicales en su Directorio.

Según indicó la organización, habían transcurrido casi diez meses desde la presentación de la terna correspondiente sin que se concretaran las designaciones. Ante esa situación, exigió una “respuesta inmediata”.

El sindicato consideró que la demora afectaba el derecho de los afiliados a contar con representación de los trabajadores en la conducción de la obra social.

Defensa de la Justicia Nacional del Trabajo

La UEJN también ratificó su posición en defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, en medio de las discusiones sobre eventuales traspasos de competencias y modificaciones en dependencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Con estos tres ejes, el sindicato confirmó la nueva huelga nacional para este viernes y dio continuidad al plan de lucha iniciado con las medidas de fuerza y protestas realizadas durante los últimos días.