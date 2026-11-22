Luciano Pereyra es la nueva figura confirmada para la 42° edición de la fiesta

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 de Colón confirmó la incorporación de Luciano Pereyra a su programación artística. El cantante se presentará el domingo 7 de febrero y se suma a una grilla que ya cuenta con figuras como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Damas Gratis, Ráfaga y Lucas Sugo.

El anuncio se conoció este domingo y sumó una nueva figura a la cartelera del tradicional encuentro. La programación reunirá artistas de distintos géneros musicales, junto con la exposición de artesanos de diferentes puntos del país y de Latinoamérica.

La grilla parcial de la Fiesta de la Artesanía 2027

Hasta el momento, la organización confirmó la participación de ocho artistas y grupos musicales. Estas son las fechas anunciadas:

Jueves 4 de febrero: Los Nocheros y la Banda de la Policía de Entre Ríos. La jornada inaugural tendrá entrada libre y gratuita.

Viernes 5 de febrero: Soledad Pastorutti.

Sábado 6 de febrero: Lucas Sugo.

Domingo 7 de febrero: Luciano Pereyra.

Lunes 8 de febrero: Ráfaga.

Además, Damas Gratis, liderada por Pablo Lescano, fue confirmada para la edición 2027, aunque todavía no se informó la fecha de su presentación.

La programación también incluye a El Plan de la Mariposa y Los Auténticos Decadentes, cuyos nombres fueron mencionados entre los artistas confirmados por El Entre Ríos. Por el momento, no se difundieron los días de sus shows.

Dónde se realizará la Fiesta de la Artesanía

La 42ª edición tendrá lugar en el predio ubicado en San Martín y ruta 135, conocido como el Centro para el Desarrollo de Colón.

El evento combina la exposición y comercialización de piezas artesanales con una programación de espectáculos musicales que convoca cada año a visitantes de distintos puntos del país y de la región.

La organización continúa con los preparativos de la celebración y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre la programación artística y las entradas para las distintas jornadas.