Fiesta Nacional de la Artesanía 2027: confirmaron la fecha y abrieron la convocatoria para artesanos

La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 se realizará del 4 al 8 de febrero. La organización abrió la inscripción para artesanos de todo el país, mientras proyecta mejoras en el predio y analiza propuestas para la grilla artística.
La Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 ya tiene fecha confirmada: se desarrollará del 4 al 8 de febrero en Colón. Mientras avanzan los preparativos, la organización abrió una convocatoria nacional para artesanos, que permanecerá disponible hasta el próximo 7 de octubre.
La definición se conoció luego de un nuevo encuentro de trabajo encabezado por el intendente José Luis Walser y la coordinadora del evento, Gimena Bordet. Durante la reunión realizada este martes 8 de septiembre, el equipo avanzó en aspectos operativos y en la planificación de la próxima edición.
Entre los principales puntos analizados estuvieron las obras de infraestructura previstas para el predio. La organización proyecta mejoras en el espacio destinado a los espectáculos y en el sector de plateas, además de intervenciones destinadas a facilitar la circulación del público.
Convocatoria para artesanos de todo el país
En paralelo, el municipio anunció la apertura de una nueva selectiva nacional de artesanos. Los interesados podrán inscribirse hasta el 7 de octubre, mientras que la fiscalización de las postulaciones se realizará de manera completamente virtual.
Para participar, los artesanos deberán solicitar el formulario de inscripción mediante WhatsApp al 3447 405530. La convocatoria permitirá avanzar en la selección de quienes formarán parte de uno de los principales espacios de exposición de la tradicional celebración.
Asimismo, se confirmó que la cerámica será el oficio motivador de la edición 2027, por lo que tendrá un lugar destacado dentro de la propuesta artesanal.
También analizan la cartelera artística
Mientras se desarrolla la convocatoria, el equipo organizador comenzó a evaluar diferentes alternativas para conformar la cartelera de espectáculos. Hasta el momento no se informaron artistas confirmados.
Las reuniones continuarán periódicamente para definir la infraestructura, la distribución del predio y la programación. De esta manera, la Fiesta Nacional de la Artesanía inició con varios meses de anticipación la organización de su próxima edición.