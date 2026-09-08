Islas Malvinas: qué países respaldan el reclamo argentino y cuáles sostienen otras posiciones

La cuestión Islas Malvinas mantiene un amplio respaldo internacional al llamado para que Argentina y Reino Unido reanuden negociaciones. El G77 y China, la CELAC y otros foros apoyaron esa vía, mientras aliados de Londres ponen el acento en los deseos de los isleños.
La cuestión Islas Malvinas mantiene un amplio respaldo internacional al reclamo argentino para que se reanuden las negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la disputa de soberanía. Uno de los principales apoyos proviene del Grupo de los 77 y China, que reúne a más de 130 países y reiteradamente manifestó en Naciones Unidas la necesidad de encontrar una solución pacífica al diferendo.
Ese acompañamiento, sin embargo, requiere una distinción clave: no todos esos Estados formulan individualmente un reconocimiento explícito de la soberanía argentina. En los organismos multilaterales, buena parte del respaldo se expresa mediante declaraciones colectivas que reconocen la existencia de la disputa y reclaman a Buenos Aires y Londres retomar las negociaciones.
El marco internacional de referencia continúa siendo la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de los habitantes.
El respaldo del G77 y China al reclamo por Malvinas
El G77 y China constituye uno de los principales espacios diplomáticos donde Argentina obtuvo respaldo para su posición. En sus pronunciamientos, el grupo reiteró la necesidad de que los gobiernos argentino y británico reanuden las negociaciones con el propósito de alcanzar una solución pacífica a la controversia.
El acompañamiento abarca países de América Latina y el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Entre ellos se encuentran grandes actores internacionales como China, India, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, Nigeria y Argelia, además de numerosos Estados insulares y naciones en desarrollo.
China, en particular, expresó en diferentes oportunidades su respaldo al reclamo argentino y vinculó la cuestión con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La posición adquirió relevancia adicional debido al peso del país asiático como miembro permanente del Consejo de Seguridad.
América Latina mantiene una posición histórica
El respaldo también es especialmente fuerte en América Latina y el Caribe. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reiteró en distintas cumbres la importancia de que Argentina y Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.
En el plano regional, también existieron pronunciamientos del Mercosur y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De esta manera, el reclamo argentino consiguió mantenerse como un asunto regional y no exclusivamente bilateral.
La posición latinoamericana tiene, además, antecedentes históricos. Países como Brasil y otros Estados de la región sostuvieron durante décadas el llamado a negociar. Sin embargo, las posiciones adoptadas actualmente deben diferenciarse de las conductas asumidas durante la Guerra de Malvinas de 1982, cuando las circunstancias políticas y militares generaron alineamientos particulares.
Qué ocurrió con el referéndum realizado en las islas
Uno de los principales argumentos británicos se apoya en la voluntad expresada por los habitantes del archipiélago. En marzo de 2013 se realizó un referéndum en el que el 99,8% de quienes votaron eligió mantener el estatus de las islas como territorio británico de ultramar.
El Gobierno británico considera que ese resultado respalda el principio de autodeterminación. Argentina, en cambio, desconoce la consulta como mecanismo para resolver la controversia y sostiene que la disputa debe abordarse bajo los parámetros establecidos por Naciones Unidas.
La ONU continúa incluyendo a las Islas Malvinas entre los territorios no autónomos sujetos al proceso de descolonización. Al mismo tiempo, las resoluciones específicas sobre la controversia reconocen una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, por lo que el organismo internacional no dio por resuelta la cuestión mediante el referéndum de 2013.
Qué países están más cerca de la posición británica
A diferencia del bloque multilateral que reclama negociaciones, no existe una nómina equivalente de Estados que reconozcan formalmente la soberanía británica sobre las Malvinas. Algunos aliados de Londres, sin embargo, expresaron posiciones favorables al derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.
Estados Unidos mantiene una relación estratégica privilegiada con Reino Unido, pero su posición diplomática sobre la soberanía no equivale a un reconocimiento formal de una de las partes: históricamente reconoció la administración británica de facto sin adoptar una posición definitiva sobre los reclamos contrapuestos de soberanía.
Otros países estrechamente vinculados con Londres, incluidos integrantes de la Commonwealth, pusieron en diferentes momentos el acento en los deseos de los habitantes del archipiélago, publicó Uno Mendoza. Por esa razón, el mapa diplomático no puede dividirse simplemente entre países “pro Argentina” y “pro Reino Unido”: existen distintos grados de respaldo, neutralidad y llamados al diálogo.
El antecedente de la guerra de 1982
La Guerra de Malvinas también dejó antecedentes de apoyos concretos a Reino Unido. Estados Unidos brindó asistencia al gobierno británico durante el conflicto, mientras Chile colaboró con información debido al contexto de tensión que entonces mantenía con Argentina por el diferendo limítrofe del Canal de Beagle.
Francia, pese a sus vínculos europeos con Londres, adoptó durante el conflicto decisiones particulares y proporcionó información a los británicos sobre armamento francés adquirido por Argentina. Aquellas actuaciones, no obstante, pertenecieron al escenario bélico de 1982 y no deben trasladarse automáticamente a las posiciones diplomáticas actuales sobre la soberanía.
Chile, por ejemplo, forma actualmente parte del consenso latinoamericano que respalda la necesidad de resolver la controversia mediante negociaciones entre Argentina y Reino Unido. Esto demuestra cómo el escenario diplomático contemporáneo difiere de los alineamientos coyunturales ocurridos durante la guerra.
La Unión Europea y el escenario posterior al Brexit
La salida del Reino Unido de la Unión Europea también modificó el contexto diplomático. Mientras Londres pertenecía al bloque, los territorios británicos de ultramar mantenían una relación institucional con la UE que desapareció con el Brexit.
En declaraciones birregionales entre la Unión Europea y la CELAC se incorporó la referencia a las “Islas Malvinas/Falkland Islands”, una formulación que generó satisfacción en la diplomacia argentina y rechazo británico. Esa denominación, sin embargo, no significó que la Unión Europea reconociera la soberanía argentina.
España constituye un caso particularmente relevante debido a su propia controversia histórica con Reino Unido por Gibraltar. Madrid respaldó tradicionalmente el llamado a negociar sobre Malvinas y expresó posiciones favorables a los derechos argentinos en la disputa, aunque ambos casos poseen marcos históricos y jurídicos diferentes.
Una disputa que continúa abierta ante Naciones Unidas
Más de seis décadas después de la Resolución 2065 y más de cuatro décadas después de la guerra de 1982, la controversia permanece sin resolución. Argentina sostiene que el Reino Unido ocupa ilegítimamente las islas desde 1833 y reclama recuperar el ejercicio pleno de soberanía mediante negociaciones diplomáticas.
Londres, por su parte, afirma que no existen conversaciones de soberanía mientras los habitantes del archipiélago quieran mantener su vínculo con el Reino Unido. Esa diferencia sobre el principio aplicable constituye uno de los principales obstáculos para reabrir una negociación bilateral sustantiva.
El amplio respaldo que Argentina reúne en organismos y bloques internacionales se concentra, principalmente, en reconocer la existencia de la disputa y reclamar la reanudación de las negociaciones. En ese escenario, Malvinas continúa siendo una cuestión abierta en Naciones Unidas: mientras numerosos países acompañan la búsqueda de una solución negociada, otros mantienen posiciones neutrales o priorizan el principio de autodeterminación defendido por Londres.