Grave choque múltiple en la Ruta 119: un auto quedó atrapado entre dos camiones

Un grave accidente en la Ruta 119 se registró este lunes, alrededor de las 23, a la altura de los kilómetros 31 y 32, cerca de las vías del ferrocarril y del acceso a Curuzú Cuatiá, Corrientes. Dos camiones y un auto en el que viajaban cinco personas estuvieron involucrados en el choque.

Según informó a Diario Época Gustavo Claus, jefe de Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, uno de los transportes de carga chocó desde atrás al vehículo menor y lo desplazó contra otro camión. Como consecuencia, el automóvil quedó atrapado entre ambos rodados pesados.

“Un camión de transporte de combustible, de origen boliviano, frenó para atravesar el paso a nivel. El auto también disminuyó la velocidad, pero el camión que venía detrás impactó contra el vehículo menor”, explicó Claus.

Tres personas quedaron atrapadas

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el auto recibió un primer impacto y luego volvió a ser golpeado por el camión que circulaba detrás. La violencia de la colisión provocó importantes daños en el habitáculo y dejó atrapados a varios de sus ocupantes.

Tras conocerse la emergencia, el cuartel activó su sistema de alarma general y despachó tres unidades hacia el lugar: dos vehículos destinados a las tareas de rescate y otro utilizado como apoyo logístico.

Cuando los bomberos llegaron, encontraron atrapadas a tres personas mayores de edad: dos hombres y una mujer. Pese a la magnitud del siniestro, los tres se encontraban conscientes y lúcidos mientras comenzaron las tareas para liberarlos.

Una mujer sufrió una fractura expuesta

La mujer presentaba una fractura expuesta en uno de sus miembros superiores, que había quedado aprisionado entre distintas partes de la estructura del automóvil. Debido a esa situación, los rescatistas debieron realizar una delicada intervención.

“Se encontraba con un miembro atrapado entre ambas partes del vehículo. Tuvimos que utilizar todas las herramientas de corte y expansión con las que cuenta la institución”, señaló el jefe de Bomberos Voluntarios.

El procedimiento demandó el uso de equipos hidráulicos para separar los componentes deformados del rodado y retirar con seguridad a las víctimas. Las tareas se desarrollaron durante la noche y requirieron la coordinación de los distintos servicios de emergencia.

Los cinco ocupantes fueron hospitalizados

El operativo contó con la participación de profesionales del Hospital Civil Fernando Irastorza y efectivos de la Policía de Corrientes, quienes trabajaron junto con los bomberos en la asistencia y organización del tránsito.

Finalmente, las cinco personas que viajaban en el auto fueron trasladadas al centro asistencial para recibir atención médica y someterse a los estudios correspondientes. De acuerdo con la información brindada luego del rescate, todas permanecían conscientes.

La Policía realizó las actuaciones en el sector para determinar las circunstancias exactas del grave accidente. Durante el procedimiento, la circulación por la Ruta Nacional 119 se vio afectada por la presencia de los vehículos y el despliegue de los equipos de emergencia.