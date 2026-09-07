Tragedia en Santa Fe: dos personas murieron tras un choque múltiple en la Ruta 280

Un grave accidente ocurrido durante la noche del domingo en Santa Fe dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro se produjo sobre la Ruta Provincial 280 S, en el tramo que une Sunchales con Colonia Aldao, y participaron tres vehículos.

El choque se registró alrededor de las 20, a pocos kilómetros del acceso a Colonia Aldao. Según las primeras informaciones, estuvieron involucrados dos automóviles y una camioneta.

La principal hipótesis señala que se habría tratado de una colisión por alcance. Uno de los vehículos habría disminuido la velocidad o detenido su marcha y posteriormente fue impactado desde atrás por la camioneta.

Uno de los autos se incendió

Como consecuencia de la colisión, uno de los automóviles comenzó a incendiarse con dos personas atrapadas en su interior. Ambas murieron en el lugar antes de que pudieran ser rescatadas.

Bomberos Voluntarios de Sunchales trabajaron para controlar las llamas y posteriormente retirar los cuerpos del vehículo. También participaron efectivos policiales y servicios de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de las dos víctimas fatales del accidente ocurrido en Santa Fe.

Tres vehículos involucrados

Entre los rodados que participaron del siniestro se encontraba un Volkswagen Bora negro, una camioneta Toyota y un Toyota Corolla, de acuerdo con la información conocida inicialmente.

Las pericias deberán establecer cómo se produjo exactamente la secuencia de impactos y cuál de los vehículos fue el que terminó incendiándose tras la colisión.

El tránsito en el sector se vio condicionado mientras los equipos de emergencia desarrollaban las tareas de asistencia, extinción del fuego y las primeras actuaciones para preservar la escena, según informó Aires de Santa Fe.

Investigan las causas del choque

La investigación quedó orientada a reconstruir los momentos previos al impacto y determinar si hubo algún factor mecánico, una maniobra imprevista o alguna otra circunstancia que haya contribuido al accidente.

También se aguardan precisiones oficiales sobre las personas que viajaban en los otros vehículos y si alguno de sus ocupantes sufrió lesiones como consecuencia del choque.

El siniestro registrado en la Ruta Provincial 280 S dejó dos víctimas fatales y volvió a generar preocupación por los accidentes en corredores viales del interior de Santa Fe. Las actuaciones continuarán para establecer las responsabilidades y la mecánica definitiva del hecho.