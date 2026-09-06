Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida en un choque múltiple en Río Negro

El choque múltiple registrado este sábado en el kilómetro 158 de la Ruta Nacional 251, cerca de General Conesa, en Río Negro, provocó la muerte de dos personas y dejó a una tercera gravemente herida. En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos.

Tras el impacto, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital de General Conesa, mientras que las dos víctimas murieron en el lugar.

Equipos sanitarios, efectivos de la Policía de Tránsito y bomberos trabajaron durante varias horas en el sector para asistir a las víctimas, ordenar la circulación y preservar la escena donde se realizaron las primeras pericias.

Investigan cómo se produjo el choque

De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estuvieron involucrados un camión, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Nissan. La mecánica del hecho todavía no había sido establecida y permanecía bajo investigación.

Fuentes policiales señalaron inicialmente que el conductor de la camioneta habría impactado contra el camión en el tramo situado a unos 157 kilómetros al noroeste de Viedma. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser corroborada mediante las pericias accidentológicas.

El tercer vehículo involucrado, un automóvil Nissan, habría sufrido daños menores en comparación con los demás rodados. Los investigadores analizaban la trayectoria de cada unidad y las circunstancias que desencadenaron la colisión fatal.

La camioneta quedó partida a la mitad

La violencia del impacto quedó reflejada en el estado de la camioneta, que terminó completamente destruida y partida a la mitad. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron restos del vehículo esparcidos sobre la calzada y sus alrededores.

Durante las tareas de emergencia, las autoridades solicitaron a quienes transitaban por la Ruta Nacional 251 que circularan con extrema precaución. La circulación estuvo condicionada por el operativo desplegado en la zona.