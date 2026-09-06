El llanto de Colapinto tras el GP de Italia.

El llanto de Colapinto tras el GP de Italia mostró la contracara de una carrera en la que el argentino fue uno de los grandes protagonistas. Franco Colapinto terminó noveno y sumó dos puntos, pero no pudo ocultar su frustración por el despiste que lo alejó de una oportunidad de pelear entre los primeros lugares en Monza.

LA LARGADA DE FRANCO DESDE ADENTRO EN MONZA | #Shorts

El piloto de Alpine había comenzado desde la séptima posición y avanzó tras el accidente de Charles Leclerc. Después de la bandera roja, encaró el relanzamiento desde el cuarto lugar y consiguió superar a Max Verstappen para ubicarse momentáneamente tercero.

Sin embargo, el neerlandés recuperó rápidamente la posición y, cuando Colapinto intentaba mantenerse cerca, el Alpine terminó fuera del asfalto. El argentino cayó hasta el 16° puesto y debió comenzar una remontada que finalmente lo llevó nuevamente a la zona de puntos.

La emoción de Colapinto después de la carrera

Una vez finalizada la competencia, Colapinto se mostró visiblemente afectado y rompió en llanto durante una entrevista con ESPN. Más allá de haber conseguido recuperarse, su análisis estuvo centrado en la posibilidad que dejó escapar.

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste. Podría haber sido una gran carrera... Un grave error”, expresó el piloto argentino todavía conmovido por lo sucedido.

Luego profundizó sobre las consecuencias de aquella salida de pista: “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste. A aprender de esto”, sentenció entre lágrimas.

El llanto de Colapinto tras su carrera de locos en Monza: "Desaproveché una gran oportunidad"

Del tercer puesto al 16° y una gran remontada

El error había significado la pérdida de 12 posiciones. Después de llegar a estar tercero, Colapinto regresó al circuito en el 16° lugar y con la necesidad de cambiar por completo el objetivo para el resto del Gran Premio.

El argentino logró recuperarse progresivamente y protagonizó varios adelantamientos hasta regresar al top 10. Finalmente cruzó la bandera a cuadros en la novena posición y consiguió sumar dos puntos para el campeonato.

UN DESPISTE QUE DUELE... FRANCO COLAPINTO PERDIÓ EL CONTROL DE SU AUTO | #Shorts

La victoria en Monza quedó en manos de Kimi Antonelli, de Mercedes. Colapinto terminó detrás de los principales protagonistas de la competencia y de su compañero Pierre Gasly, quien había largado desde la primera posición.

Colapinto ya piensa en el GP de España

Pese a la remontada, la sensación del argentino estuvo marcada por la oportunidad perdida. Su rendimiento inicial le había permitido mezclarse con los pilotos de punta antes del despiste que modificó completamente el desarrollo de su carrera.

Ahora, Colapinto buscará transformar la frustración en aprendizaje de cara a su próxima presentación en la Fórmula 1. El desafío será volver a aprovechar el rendimiento mostrado durante buena parte del fin de semana italiano.

La próxima carrera será el Gran Premio de España en Madrid, durante el fin de semana del 13 de septiembre. Allí, el argentino intentará dejar atrás el error de Monza y volver a sumar puntos con Alpine.