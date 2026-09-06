Patronato visita a Deportivo Maipú en Mendoza y busca alejarse del descenso

Patronato visita a Deportivo Maipú este domingo desde las 16 por la fecha 28 de la Primera Nacional. Tras la derrota de Chacarita, el Rojinegro tendrá la oportunidad de tomar distancia de la zona de descenso directo.
Patronato visita a Deportivo Maipú este domingo desde las 16, en Mendoza, por la 28ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto paranaense afrontará un partido clave en su objetivo de alejarse de la zona de descenso directo y recuperar terreno en el campeonato.
La derrota de Chacarita le abrió una nueva posibilidad al Rojinegro: si consigue los tres puntos como visitante, podrá aumentar la distancia respecto de uno de sus principales rivales en la pelea por la permanencia.
El equipo dirigido por Marcelo Fuentes también buscará cambiar la imagen que dejó en la última presentación, cuando cayó 1-0 frente a Almagro. Ese resultado significó un retroceso respecto del rendimiento exhibido ante Atlanta, en el primer encuentro del entrenador desde su regreso al club.
Fuentes prepara cambios para visitar a Maipú
Para el compromiso, Fuentes realizará modificaciones en la formación. Maxi Rueda regresaría al once inicial, situación que provocaría el desplazamiento de Juan Salas hacia el mediocampo. Además, Juan Barinaga aparece como alternativa para reemplazar a Cortés, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla.
El entrenador tampoco descartaría variantes tanto en la defensa como en el ataque. Una posible formación sería con Alan Sosa; Maxi Rueda, Monito Díaz, Santiago Piccioni y Evangelista o Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Attis o Diego Díaz.
El encuentro tendrá además importancia para el conjunto local. Deportivo Maipú, dirigido por Mariano Echeverría, viene de perder 1-0 ante Colegiales en Munro y necesita recuperarse para mantenerse dentro de los puestos de clasificación al Reducido.
Maipú busca defender su lugar en el Reducido
El Cruzado ocupa el octavo puesto con 38 puntos y, por el momento, conserva el último boleto hacia el Reducido. Tiene la misma cantidad de unidades que San Martín de San Juan, aunque cuenta con una mejor diferencia de gol. Está, además, a 13 puntos del líder Tristán Suárez.
Maipú podría formar con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez y Juan Pablo Gobetto; Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.
El encuentro comenzará a las 16 y será arbitrado por Matías Billone. Para Patronato, el desafío será aprovechar la oportunidad que dejó la caída de Chacarita y sumar tres puntos fundamentales para tomar aire en la lucha por mantener la categoría.