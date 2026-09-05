Dos puñaladas, una deuda por la cosecha y un detenido: qué se sabe del crimen en Concordia

El homicidio en barrio Sapito, ocurrido este sábado 5 de septiembre en Concordia, tendría como desencadenante un conflicto por el reclamo de una deuda vinculada a la cosecha. Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque que terminó con la muerte de Alejandro Dealmeida.

Según la información conocida durante las últimas horas, Dealmeida habría recibido al menos dos puñaladas en la zona de la espalda. Las heridas le habrían provocado la muerte prácticamente de manera inmediata, tras lo cual su cuerpo quedó tendido en el sector donde posteriormente trabajó personal de la División Policía Científica.

Luego de las pericias realizadas en el lugar, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue por disposición del fiscal Martín Núñez, quien quedó a cargo de la investigación para establecer cómo se desarrolló el episodio y determinar las responsabilidades, precisó Concordia Policiales.

Un reclamo por una deuda habría originado el conflicto

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el episodio que terminó con el crimen se habría iniciado minutos antes en calle Balcarce, en inmediaciones de una plaza de esa zona de Concordia.

La víctima caminaba acompañada por otra persona cuando ambos habrían sido abordados por un grupo. En esas circunstancias, los agresores presuntamente comenzaron a reclamarle al acompañante de Dealmeida una deuda que tendría relación con la cosecha.

El intercambio habría derivado en un conflicto y posteriormente en una agresión. Fue durante ese episodio cuando Dealmeida habría sido atacado con un arma blanca y recibió las heridas que terminaron provocándole la muerte.

La víctima habría intentado escapar tras ser apuñalada

Luego de ser herido, el hombre habría logrado alejarse corriendo del lugar donde comenzó la confrontación. Sin embargo, pocos minutos después cayó y se desvaneció.

Fue en ese sector donde posteriormente se encontró su cuerpo y se desplegaron las tareas policiales y periciales destinadas a reunir elementos para reconstruir lo sucedido.

Personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes, mientras la Fiscalía dispuso posteriormente el traslado del cuerpo a la morgue para continuar con las medidas previstas en el marco de la causa.

Hay un detenido sospechado por el homicidio

Como parte de las actuaciones desarrolladas durante las horas posteriores al crimen, una persona quedó detenida y bajo sospecha por el homicidio.

El detenido fue identificado como Federico Morales y quedó a disposición del fiscal Martín Núñez, quien lleva adelante la investigación judicial.

La investigación continúa para determinar la secuencia completa de los acontecimientos, la participación de las personas involucradas y si efectivamente el reclamo por una deuda relacionada con la cosecha fue el conflicto que desencadenó el homicidio en barrio Sapito.