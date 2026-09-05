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El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

Este viernes en la sede del PJ de Federal se llevó a cabo la presentación del nuevo espacio político que integran diversas agrupaciones, con el objetivo de “abrir una nueva etapa de reconstrucción basada en el respeto, el diálogo entre compañeros y compañeras y la construcción colectiva”.

5 de Septiembre de 2026
Frente de Unidad Justicialista.
Frente de Unidad Justicialista.

Este viernes en la sede del PJ de Federal se llevó a cabo la presentación del nuevo espacio político que integran diversas agrupaciones, con el objetivo de “abrir una nueva etapa de reconstrucción basada en el respeto, el diálogo entre compañeros y compañeras y la construcción colectiva”.

El Frente de Unidad Justicialista constituye “un espacio de encuentro diario y participación para quienes sienten que es momento de volver a escucharnos y trabajar juntos por la vida partidaria por nuestra comunidad”.

 

Las agrupaciones que lo integran son: Lealtad y Compromiso, La Pancho Ramírez, Construyendo raíces, Para volver a creer, Grupo Belgrano y el Consejo Departamental.

Entre los dirigentes, referentes y militantes que forman parte se encuentran los concejales Samanta Irurzun y Martín Olier, el ex edil Juan Pablo Marcone, Darío Verón, Patricia Padilla y Julián Ríos.

 

 

La convocatoria apunta a “abrir una nueva etapa de reconstrucción basada en el respeto, el diálogo entre compañeros y compañeras y la construcción colectiva, dando lugar a las distintas miradas y experiencia que forman parte de nuestro espacio”.

 

El Frente comenzó a gestarse en abril de 2025 con el objetivo de “unir al justicialismo de Federal para mirar hacia adelante y construir juntos”, bajo las premisas de “unidad de todos los sectores, entendiendo que la fortaleza está en encontrarnos y trabajar juntos; un gobierno de sectores, donde todos puedan sentirse representados y ser parte de un proyecto colectivo; y recuperar Federal y mantener el departamento para el justicialismo, con el compromiso de volver a poner en marcha un proyecto político que tenga como prioridad a nuestra comunidad y a nuestra gente”.

Temas:

Frente de Unidad Justicialista Peronismo
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