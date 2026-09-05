Fabio Quetglas brindó una charla sobre transformación territorial y reunió a dirigentes en Crespo

REDACCIÓN ELONCE
El especialista encabezó la disertación "Agenda Económica y Transformación Territorial Argentina", impulsada por el Frente "Crespo Nos Une". Participaron autoridades locales, regionales, provinciales y nacionales, además de representantes de instituciones y del sector privado.
La charla sobre transformación territorial en Crespo encabezada por el referente político Fabio Quetglas se realizó el viernes 4 de septiembre, convocada por el "Frente Crespo Nos Une". La actividad reunió a dirigentes políticos y referentes de distintos sectores para analizar el desarrollo regional, la planificación de las ciudades y la agenda económica argentina.
El encuentro contó con la presencia de autoridades locales, regionales, departamentales, provinciales y nacionales, junto con representantes de instituciones y del sector privado. La propuesta apuntó a generar un espacio de diálogo sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales y las posibilidades de desarrollo de la región.
En diálogo con Elonce, Quetglas, especialista en gestión de ciudades y desarrollo territorial, destacó durante su visita la "importancia de la intervención y gestión del Estado local en Crespo" y valoró que se observa "una ciudad muy linda y agradable, urbana, limpia y ordenada".
Cerutti destacó el diálogo dentro de Crespo Nos Une
El intendente Marcelo Cerutti estuvo a cargo de la bienvenida y agradeció a los participantes por "sumarse a escuchar y charlar", con el objetivo común de trabajar por el progreso y crecimiento de Crespo. Además, destacó la trayectoria del frente político que gobierna la ciudad desde diciembre de 2015.
Cerutti definió a Crespo Nos Une como un espacio "compacto, dedicado al trabajo, a la producción, innovación y transparencia", y puso énfasis en la capacidad de diálogo entre los distintos sectores políticos que lo integran.
"Acá hay lugar para los que estuvieron desde el comienzo, para los que se fueron sumando, para los que hoy vienen por primera vez y para los que vendrán", sostuvo. Asimismo, renovó su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y destacó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios.
Schneider llamó a profundizar el desarrollo regional
El diputado nacional y exintendente de Crespo, Darío Schneider, destacó la importancia de reunir a dirigentes que comparten una mirada sobre el desarrollo territorial. "Se vienen tiempos de renovar las expectativas y las propuestas para los próximos cuatro años", afirmó.
En ese sentido, consideró que el desarrollo local debe impulsarse con "planificación, trabajo en equipo, honestidad, austeridad y absoluta transparencia". También sostuvo que las transformaciones que lleva adelante el gobierno provincial requieren tiempo para mostrar resultados.
“El camino es este: el desarrollo local, el trabajo conjunto e integrado con la sociedad civil”, remarcó Schneider. Además, llamó a comprender que los desafíos “no los resolvemos desde una sola mirada o con la idea de una persona, sino con el accionar de todos”.
Una agenda sobre ciudades y desarrollo
La disertación de Quetglas permitió intercambiar perspectivas sobre transformación territorial, economía y planificación de las localidades. Participaron referentes de la UCR, el PRO, el Movimiento de Interacción Vecinal (MIV), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), independientes y dirigentes vinculados con otros espacios.
Quetglas es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2025. Además, posee maestrías en Gestión de Ciudades por la Universidad de Barcelona y en Desarrollo Local por la Universidad de Bologna.
Actualmente dirige la Maestría en Ciudades de la UBA y la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con una trayectoria académica centrada en la planificación urbana y el desarrollo territorial.