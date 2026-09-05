ANSES: así sigue el calendario de pagos de septiembre para jubilados y asignaciones

La ANSES continuará durante la segunda semana de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales. Las fechas se organizan principalmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Entre el martes 8 y el viernes 11 comenzarán los depósitos para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo. El cronograma continuará durante las jornadas posteriores hasta completar todas las terminaciones de DNI.

Los primeros en cobrar dentro de este grupo serán quienes tengan documentos terminados en 0, que recibirán sus haberes el martes 8 de septiembre. Un día después, el miércoles 9, será el turno de los DNI finalizados en 1.

Cómo sigue el pago a jubilados y pensionados

El jueves 10 de septiembre la ANSES depositará los haberes correspondientes a beneficiarios con documentos terminados en 2, mientras que el viernes 11 cobrarán aquellos cuyos DNI finalicen en 3.

De esta manera, durante la próxima semana se completarán las primeras cuatro terminaciones del calendario mensual para jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo.

Los beneficiarios deberán tener en cuenta que los depósitos se realizan automáticamente en las cuentas habituales, por lo que no es necesario efectuar ningún trámite adicional para percibir el haber.

También avanzan las asignaciones

Durante septiembre continuará además el calendario de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. Los titulares con DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 10, mientras que aquellos cuyos documentos finalicen en 2 y 3 lo harán el viernes 11.

El cronograma seguirá la semana siguiente: los DNI terminados en 4 y 5 tendrán fecha de cobro el lunes 14; los finalizados en 6 y 7, el martes 15; y quienes tengan documentos terminados en 8 y 9, el miércoles 16 de septiembre.

Por otra parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas tendrán disponible el pago para todas las terminaciones de documento desde el martes 8 de septiembre y hasta el viernes 9 de octubre.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el lugar de cobro mediante Mi ANSES, tanto desde la página oficial del organismo como desde su aplicación para dispositivos móviles.

Para acceder a la información es necesario ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma también pueden consultarse recibos de haberes, prestaciones activas y otros datos relacionados con los pagos.

El calendario continuará desarrollándose durante todo septiembre de acuerdo con cada prestación y terminación de DNI, por lo que ANSES recomienda consultar periódicamente la fecha asignada antes de concurrir a cobrar.