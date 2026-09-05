Un joven sufrió graves heridas tras chocar con su moto una camioneta estacionada en Victoria

Un joven de 18 años sufrió heridas de gravedad durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en Victoria. El motociclista impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada y debió ser trasladado de urgencia al hospital local.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 en la intersección de las calles Yrigoyen y Pringles. El joven circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, según informó Radio Box.

De acuerdo con la información policial, el conductor avanzaba por Yrigoyen y, por motivos que todavía se intentan determinar, al girar hacia Pringles terminó chocando contra una Ford F-100 estacionada en el lugar.

Tras el impacto, el motociclista recibió asistencia y fue derivado al hospital de Victoria, donde los profesionales constataron lesiones de consideración.

Sufrió fracturas en el rostro

Los estudios médicos determinaron que el joven presentaba una fractura de maxilar y fisuras en los pómulos, lesiones que fueron calificadas como graves.

No se informó sobre la participación de otros vehículos en el accidente ni sobre personas lesionadas además del motociclista.

Personal de Policía Científica trabajó en la esquina donde ocurrió el choque para realizar las pericias necesarias y establecer la mecánica del siniestro.

La motocicleta quedó retenida

Durante las actuaciones también se constató que el joven circulaba sin casco protector al momento del impacto.

Por esa situación, la motocicleta fue retenida preventivamente mientras continuaban las diligencias correspondientes.

La investigación busca determinar qué provocó que el conductor perdiera el control al doblar y terminara impactando contra la camioneta estacionada en Victoria.