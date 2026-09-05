Un robo de celular terminó con droga secuestrada y un policía herido en Concordia

Un robo de celular ocurrido durante la mañana terminó derivando horas más tarde en dos allanamientos en Concordia, donde la Policía recuperó el teléfono denunciado, encontró 42 envoltorios con cocaína y un efectivo resultó lesionado durante uno de los procedimientos.

La investigación comenzó después de que un hombre denunciara que una persona le había arrebatado su teléfono. A partir de las averiguaciones realizadas, la Justicia autorizó dos procedimientos en viviendas ubicadas en inmediaciones de calles La Pampa y La Vía.

En uno de los domicilios fue localizado un Motorola E13 con una funda lila y marrón, cuyas características coincidían con las del aparato denunciado como sustraído.

Del celular robado al hallazgo de droga

Durante las actuaciones, los efectivos encontraron además 42 envoltorios que contenían cocaína, por lo que se dio intervención a la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, un hombre de 39 años quedó detenido en relación con la investigación iniciada por el teléfono, bajo una imputación preliminar por hurto en grado de tentativa.

El procedimiento tomó otro giro cuando los policías ingresaron a una de las viviendas de Concordia y uno de los presentes habría intentado impedir el avance de los efectivos.

Un policía resultó lesionado

Según la información brindada, se produjo un forcejeo durante el cual un funcionario policial recibió un golpe en una de sus rodillas.

El efectivo debió ser trasladado al Sanatorio Garat, donde recibió atención médica por la lesión sufrida durante el operativo.

A raíz de ese episodio, el fiscal ordenó la aprehensión del hombre involucrado por resistencia a la autoridad y lesiones. También quedó vinculado a una investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

También aprehendieron a una mujer

Una mujer que se encontraba dentro de la vivienda allanada quedó igualmente aprehendida en el marco de la causa relacionada con la droga secuestrada.

Los 42 envoltorios de cocaína fueron incautados junto con otros elementos considerados de interés para determinar si existía una actividad de venta de estupefacientes en el lugar.

De esta manera, una investigación que comenzó por el robo de un teléfono terminó con varios detenidos, el hallazgo de droga y un policía lesionado durante los allanamientos realizados en Concordia.