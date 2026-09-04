Realizaron 14 allanamientos por narcomenudeo en Gualeguaychú: ocho detenidos y armas secuestradas

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo contra el narcomenudeo incluyó 14 allanamientos simultáneos en la Unidad Penal Nº9, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Urdinarrain. Ocho personas fueron detenidas y secuestraron cocaína, marihuana, armas, dólares y 29 celulares.
Un operativo contra el narcomenudeo desarrollado este viernes dejó ocho personas detenidas tras 14 allanamientos simultáneos realizados en Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Urdinarrain. Los procedimientos fueron concretados por la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.
El despliegue comenzó alrededor de las 6:30 y se extendió hasta aproximadamente las 14. Siete procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Policía provincial y otros siete estuvieron a cargo de Gendarmería. Entre las medidas hubo dos diligencias en el interior de la Unidad Penal Nº 9 “El Potrero”.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas e incomunicadas ocho personas mayores de edad, seis hombres y dos mujeres, mientras que otras 12 fueron identificadas. Tres de las detenciones correspondieron a procedimientos de la Policía y las cinco restantes a intervenciones de Gendarmería.
Cocaína, marihuana, armas y 29 celulares secuestrados
Durante los allanamientos, las fuerzas secuestraron más de 300 gramos de cocaína y casi 100 gramos de marihuana. También incautaron dinero en efectivo en pesos y dólares, 29 teléfonos celulares, una balanza de precisión con restos de cocaína y elementos presuntamente utilizados para fraccionar y acondicionar estupefacientes.
Otro de los resultados relevantes fue el hallazgo de tres armas de fuego: una pistola calibre .22, un revólver calibre .32 y una escopeta calibre 16. Además, fueron secuestrados cartuchos calibre 16 y calibre .38, anotaciones y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Los hombres detenidos quedaron alojados en dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.
Una investigación por presunta comercialización de drogas
La causa fue tramitada bajo la Ley Provincial Nº 10.566, vinculada al microtráfico de estupefacientes. La investigación estuvo a cargo de la agente fiscal Nº 3, Martina Cedrés, con intervención del Juzgado de Garantías y Transición Nº 1, encabezado por Natalia Lorena Céspedes.
El operativo reunió a la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería. También participaron divisiones de Drogas Peligrosas de Tala, Victoria, Uruguay, Nogoyá y Paraná.
Asimismo, intervinieron grupos especiales de ambas fuerzas, entre ellos la Compañía de Operaciones Especiales (COE), junto con efectivos de Gendarmería provenientes de distintas unidades de la región. Los procedimientos fueron desarrollados de manera simultánea para avanzar sobre los puntos investigados.
El despliegue conjunto de las fuerzas
La Policía de Entre Ríos informó que las medidas estuvieron coordinadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas y supervisadas en el ámbito departamental. La División Drogas Peligrosas Gualeguaychú estuvo encabezada durante el procedimiento por el comisario principal Federico Landra.
Desde la fuerza provincial destacaron la coordinación con Gendarmería Nacional y señalaron que el despliegue permitió concentrar recursos humanos, grupos tácticos y personal especializado en una misma investigación.
Los elementos secuestrados quedaron incorporados al legajo judicial y serán analizados en el avance de la causa para determinar su vinculación con la presunta comercialización de drogas investigada y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.