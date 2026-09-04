Crimen de Bassi: el fiscal habló de un “plan” entre los acusados y reveló las pruebas que los comprometerían

El crimen de Rodolfo Augusto Bassi, el arquitecto de 61 años encontrado sin vida en uno de sus departamentos de barrio Paraná XIV, tiene a dos hombres imputados y con prisión preventiva. Tras la audiencia realizada este viernes, el fiscal Juan Manuel Pereyra brindó detalles a Elonce sobre la hipótesis de la acusación y sostuvo que los sospechosos habrían actuado de manera conjunta, distribuyéndose tareas para robarle y posteriormente matarlo.

Los imputados son Carlos Gastón Aguilar, de 48 años, y Claudio Ramón Inofre, de 52, alias “Toco”. El juez de Garantías Jorge Sueldo dispuso que permanezcan durante 60 días con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Fiscalía había solicitado que la medida se extendiera por 90 días.

La acusación provisoria es por homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa, además del delito contra la propiedad atribuido. De sostenerse la calificación y producirse una eventual condena, el homicidio agravado contempla la pena de prisión perpetua.

“Es uno de los hechos más graves que tiene el Código Penal”

Después de la audiencia, Pereyra explicó a Elonce los fundamentos de la imputación y remarcó la gravedad que Fiscalía atribuye al hecho. "Se trata de un homicidio calificado, es decir, de los hechos más graves que tiene el Código Penal”, manifestó.

Sobre las agravantes, explicó: “Hubo un accionar por parte de los acusados con alevosía, es decir, con una situación de indefensión por parte de la víctima, y también la calificante de criminis causa, que es aquella que se comete el delito para cometer otro, para ocultarlo”.

Para el Ministerio Público Fiscal, ambas circunstancias habrían estado presentes durante el ataque contra el arquitecto. “Este muy grave hecho encuadraría dentro de esas calificaciones legales que hemos referido, es decir, dentro de dos de las agravantes que tiene el Código Penal, que establece la pena máxima dentro de lo que tenemos en nuestro sistema legal”, agregó.

Imputaron a los acusados del homicidio de Rodolfo Bassi (foto Elonce)

Cómo habría sido el ataque contra Bassi

La reconstrucción presentada por Fiscalía sostiene que el hecho ocurrió el martes 1 de septiembre, aproximadamente entre las 17.31 y las 20, dentro del departamento que Bassi estaba acondicionando en barrio Paraná XIV.

De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Aguilar e Inofre habrían aprovechado una relación previa de confianza con la víctima para ingresar y sorprenderla. Allí, el arquitecto habría sido golpeado, reducido y maniatado con alambre, quedando en un estado de indefensión.

La Fiscalía sostiene además que Bassi sufrió cortes superficiales en diferentes partes del cuerpo mientras los atacantes le exigían la entrega de elementos de valor. La acusación considera que la violencia habría sido utilizada en el contexto del robo.

En la oportunidad, Pereyra evitó brindar públicamente algunos detalles por respeto a los familiares del arquitecto, pero fue contundente respecto de la violencia observada. “Hay muchas cuestiones que tenemos materia de investigación y también hay algunas cuestiones que por ahí queremos reservar, sobre todo por los familiares de la víctima, pero sí podemos decir que fue un hecho de extrema violencia”, expresó.

“Ejercieron una violencia física realmente tremenda”

El fiscal señaló que todavía no cuentan con el informe definitivo de la autopsia, aunque ya recibieron información preliminar sobre las lesiones. “Respecto de las lesiones de la víctima, sí podemos decir, más allá de que no tenemos el informe autópsico sino un preliminar, que da cuenta de que ejercieron una violencia física realmente tremenda”, manifestó Pereyra.

La reconstrucción expuesta durante la audiencia sostiene que Bassi recibió finalmente tres golpes mortales en la cabeza con una maza, que le habrían provocado las lesiones que ocasionaron su muerte. La herramienta fue localizada durante las primeras pericias realizadas en el departamento y pasó a formar parte de los elementos analizados científicamente.

Arquitecto Rodolfo Bassi, víctima de homicidio.-

Fiscalía sostiene que los dos participaron del crimen

Otro aspecto que Pereyra dejó expresamente establecido es que, al menos en esta instancia, Fiscalía atribuye el mismo nivel de responsabilidad a Aguilar e Inofre.

“La postura de la Fiscalía es que participaron las dos personas que fueron imputadas y acá no hubo un accionar de una sola persona, sino que entendemos que fue el accionar de dos personas”, afirmó.

Según explicó, uno de los sospechosos tenía una relación previa de confianza con Bassi, circunstancia que habría colocado al arquitecto en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una eventual agresión.

Consultado específicamente sobre el grado de participación, Pereyra respondió: “Por ahora la postura de la Fiscalía es que el nivel de participación es el mismo en los dos”.

Y agregó: “Entendemos que las dos personas actuaron de manera conjunta, obviamente distribuyendo las tareas de cada uno, que algunas de ellas se señalaron en la audiencia. Fue un plan pergeñado por parte de los dos”.

El robo como posible móvil

La principal hipótesis respecto del móvil apunta hasta el momento a un robo. “Fue justamente para poder sustraer distintos elementos de valor de la víctima. Entendemos que ese habría sido el móvil principal, más allá de que después, con el devenir de la investigación, puede variar o se puede ampliar”, señaló el fiscal.

La acusación sostiene que durante el ataque se apoderaron de documentación, dinero y el teléfono celular del arquitecto.

Además, uno de los imputados habría utilizado la motocicleta Yamaha XTZ 125E de Bassi para trasladarse hasta la vivienda particular de la víctima, ubicada en calle Dupuy.

Según la reconstrucción presentada judicialmente, allí habría sustraído una tablet, dinero en pesos y dólares y otros elementos, para posteriormente regresar al departamento de Paraná XIV.

El extraño mensaje enviado desde el celular de Bassi

Otro dato incorporado a la reconstrucción está relacionado con el teléfono celular de la víctima.

Bassi había mantenido contacto por WhatsApp con su pareja durante el martes, pero desde horas de la tarde dejó de responder. Sin embargo, durante la mañana siguiente, desde su teléfono se habría enviado un mensaje que llamó especialmente la atención de la mujer.

“Hola, estoy volviendo de Rosario, después hablamos”, decía el texto.

Un detalle despertó aún más sus sospechas: la palabra “volviendo” habría sido escrita incorrectamente con “b”, un error que no reconoció como habitual en Bassi.

Ese mensaje profundizó la preocupación por el arquitecto y se incorporó a los elementos considerados durante la reconstrucción de sus últimas horas y de la actividad registrada por su teléfono.

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Huellas, cámaras y testimonios

La investigación avanzó rápidamente desde el hallazgo del cuerpo y, según Pereyra, existen diferentes tipos de evidencias que respaldan actualmente la hipótesis de Fiscalía. “Hay elementos probatorios diversos. Algunos tienen que ver justamente con la labor científica que se hizo en el lugar de los hechos”, indicó.

El fiscal mencionó además testimonios que consideró importantes, filmaciones de cámaras de seguridad, huellas y elementos recuperados durante los procedimientos posteriores. “Tenemos también filmaciones que corroboran esto. Hay elementos que se han secuestrado y otros en poder de terceros que señalan como transmisores a los imputados”, explicó.

Pereyra destacó especialmente que no se trata de un único indicio, sino de diferentes evidencias que, según la acusación, se complementan. “Hay elementos diversos y algunos obviamente con fuerte valor probatorio, como tiene que ver con huellas y cámaras, que ayudan mucho, pero que son respaldados por otro tipo de elementos probatorios que nos permiten, al menos, reconstruir la acusación que hoy hicimos y la hipótesis de la Fiscalía”, afirmó.

Inofre fue detenido cuando viajaba hacia Misiones

La conducta posterior de los imputados también fue analizada al momento de resolver la prisión preventiva.

Inofre fue localizado cuando viajaba en un colectivo de larga distancia hacia Misiones. El micro fue interceptado sobre la Ruta Nacional 127 y el acusado terminó detenido en Federal.

Claudio Infofre (foto Elonce)

Según la investigación, tenía en su poder pertenencias vinculadas con Bassi. Además, se investiga la presunta venta de la motocicleta del arquitecto, vehículo que posteriormente pudo ser recuperado.

En el caso de Aguilar, durante la audiencia se mencionó que se habría cortado el cabello después del crimen, modificando parcialmente su apariencia.

Esas circunstancias fueron consideradas como indicadores de posibles riesgos procesales.

Por qué permanecerán 60 días detenidos

Pereyra sostuvo que las conductas posteriores fueron evaluadas tanto desde la posibilidad de fuga como desde un eventual entorpecimiento de la investigación.

“No solamente peligro de fuga, sino entorpecimiento: uno variando un poco las características fisonómicas, esto de haberse cortado el cabello, y el otro haciendo un viaje a una provincia que se encuentra limítrofe con otro país. Entendemos que son contundentes respecto de los riesgos procesales que nuestro código tiene establecidos”, expresó.

Carlos Aguilar (foto Elonce)

Fiscalía había solicitado 90 días de prisión preventiva, aunque finalmente el juez Sueldo fijó la medida en 60 días al considerar excesivo el plazo requerido, teniendo especialmente en cuenta el avance alcanzado por la investigación en pocos días.

Los dos imputados permanecerán durante ese período en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La medida no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad de Aguilar e Inofre deberá determinarse durante el proceso judicial.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará incorporando pruebas para sostener o eventualmente modificar su hipótesis. Por ahora, la acusación considera que los dos hombres actuaron conjuntamente, se distribuyeron las tareas y desplegaron un plan para robarle a Bassi que terminó con el arquitecto sometido a una violencia extrema y asesinado dentro de su departamento de Paraná XIV.