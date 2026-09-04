Caso Ruiz Orrico: el STJ fijó audiencia y la defensa buscará reducir la condena de cinco años

El caso Ruiz Orrico tendrá una instancia decisiva el próximo 23 de septiembre, a las 10, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analice el recurso extraordinario presentado por la defensa del exfuncionario provincial. Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39, donde murieron cuatro jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso.

La defensa, integrada por los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, no pretende mediante esta presentación revertir la declaración de culpabilidad establecida contra Ruiz Orrico. El planteo está dirigido específicamente a conseguir una reducción de la pena impuesta y posteriormente confirmada en una instancia superior, publicó 03442.

La convocatoria del máximo tribunal provincial abre así una nueva etapa en un expediente que generó fuerte repercusión en Entre Ríos, particularmente en Basavilbaso y localidades de la zona, por la muerte de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Qué discutirá la defensa ante el Superior Tribunal

La audiencia fue fijada para el miércoles 23 de septiembre a las 10 y tendrá como eje el recurso extraordinario promovido por los representantes legales del exfuncionario.

El cuestionamiento de la defensa está centrado en el monto de la condena, establecida en cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.

Ruiz Orrico fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio culposo agravado a raíz del choque frontal ocurrido durante la madrugada del 20 de junio de 2024.

Actualmente, mientras continúa el trámite de las distintas instancias judiciales, el condenado permanece bajo una modalidad de libertad morigerada con restricciones.

La resolución que adopte la Sala Penal será determinante para establecer cómo continúa el proceso y qué posibilidades recursivas quedarán disponibles para las partes.

La tragedia de la Ruta 39

El siniestro que originó la causa ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo comprendido entre Caseros y Herrera.

Según las pericias consideradas durante el juicio, Ruiz Orrico conducía un vehículo oficial perteneciente al Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) y presentaba 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre.

La reconstrucción judicial determinó que el vehículo conducido por el entonces funcionario invadió el carril contrario y chocó frontalmente contra el automóvil en el que viajaban cuatro trabajadores.

Las víctimas de la tragedia vial de Ruta 39.-

Como consecuencia del impacto murieron Brian Izaguirre, de 32 años; Lucas Izaguirre, de 26; Leonardo Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23.

Los cuatro jóvenes eran oriundos de Basavilbaso y aquella madrugada se trasladaban hacia una planta avícola ubicada en Pronunciamiento, donde debían cumplir su jornada laboral.

Esas circunstancias fueron analizadas durante el proceso que terminó con la declaración de responsabilidad penal de Ruiz Orrico y la imposición de la pena que ahora su defensa intenta morigerar.

Qué puede ocurrir después de la audiencia

La instancia ante el Superior Tribunal representa una de las etapas centrales del recorrido recursivo dentro de la Justicia entrerriana.

Si el STJ rechaza el planteo y quedan agotadas las vías provinciales correspondientes, la defensa podría intentar llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, sujeto a los requisitos de admisibilidad propios de esa instancia.

Por lo tanto, la audiencia del 23 de septiembre no estará destinada a realizar nuevamente el juicio ni, de acuerdo con el planteo descripto, a discutir la responsabilidad penal de Ruiz Orrico por el siniestro. El objetivo de sus abogados es conseguir una reducción de los cinco años y ocho meses de prisión efectiva.

El resultado es aguardado con especial expectativa por los familiares de las cuatro víctimas, quienes siguieron las diferentes instancias de una causa que lleva más de dos años de recorrido judicial.

La tragedia provocó además una fuerte conmoción en Basavilbaso, de donde eran oriundos los cuatro trabajadores que perdieron la vida cuando se dirigían a cumplir sus tareas.

El próximo 23 de septiembre, la Sala Penal del STJ escuchará los argumentos correspondientes y analizará el recurso presentado por la defensa. La resolución que posteriormente adopte el máximo tribunal entrerriano será clave para determinar la situación de la condena impuesta a Juan Ruiz Orrico.