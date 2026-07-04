Condena a Juan Ruiz Orrico: "Todavía no puedo sentir paz", afirmó la madre de dos víctimas

Tras la condena a Juan Ruiz Orrico por medio de una resolución judicial motivó una profunda reflexión de Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas, dos de los cuatro jóvenes fallecidos en el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024. Tras conocerse la confirmación de la sentencia contra el exfuncionario provincial, la mujer difundió una carta en la que expresó que, pese al alivio por la decisión de la Justicia, todavía no puede encontrar paz.

"Muchas personas me preguntan si estoy feliz... y la verdad es que no. Siento un pequeño alivio porque una vez más quedó demostrado quién fue el responsable de arrebatarles la vida a nuestros hijos. Pero mi corazón no puede sentir paz cuando todavía sé que queda una instancia más y que debemos seguir esperando", manifestó.

Sus palabras reflejaron el dolor que continúa atravesando más de dos años después de la tragedia. En ese sentido, remarcó que la resolución judicial representa un paso importante, aunque sostuvo que el proceso todavía no concluyó y que mantiene la expectativa de que la condena quede firme.

"No perdí un hijo, perdí a dos"

En uno de los pasajes más conmovedores de la carta, Dubini recordó la magnitud de la pérdida que sufrió aquel 20 de junio de 2024, cuando murieron Brian y Lucas junto a Axel y Leonardo, indicó La Pirámide.

Foto: Archivo.

"No perdí un hijo... perdí a dos. No hay palabras que puedan explicar el vacío con el que me levanto cada mañana, ni el silencio que quedó en mi casa desde aquel 20 de junio de 2024. Hay heridas que nunca dejan de sangrar", escribió.

La madre de los jóvenes también hizo referencia al difícil camino que recorrió junto a las demás familias durante el proceso judicial, marcado por audiencias, declaraciones y una permanente búsqueda de justicia para las víctimas.

Agradecimiento y expectativa por la sentencia firme

En su mensaje, Dubini expresó su agradecimiento a quienes acompañaron a las familias desde el primer momento. Destacó el trabajo realizado por los abogados que representaron a las víctimas, el accionar de la Justicia y el respaldo recibido por familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Foto: Archivo.

Asimismo, sostuvo que aún no puede considerar cerrado este capítulo hasta que la condena quede definitivamente firme. "Como mamá, necesito que la sentencia quede firme. Necesito sentir que este camino tan largo termina con la justicia que Brian, Lucas, Axel y Leonardo merecen", expresó.

Finalmente, aseguró que ninguna resolución judicial podrá reparar el dolor provocado por la pérdida de sus hijos, aunque remarcó la importancia de que el caso siente un precedente. "Nada me devolverá a mis hijos", señaló, antes de pedir que Brian, Lucas, Axel y Leonardo "nunca sean olvidados", en un mensaje cargado de emoción y memoria.