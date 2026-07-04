Alerta amarilla por frío extremo en más de 20 provincias: volvió a blanquear la helada en suelo entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró una alerta naranja por temperaturas extremas de frío en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La advertencia responde a la presencia de una masa de aire polar que provocó el día más frío del año en la región central del país, con registros mínimos que descendieron por debajo de cero en numerosas localidades.

De acuerdo con el SMN, la alerta naranja implica un riesgo alto para la salud, con potencial impacto grave en grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Estos niveles de temperaturas extremas se traducen en la posibilidad de temperaturas muy peligrosas, capaces de afectar de manera severa la salud y el normal desarrollo de las actividades diarias.

Por otro lado, el SMN publicó una alerta amarilla por frío extremo que abarca a Entre Ríos, Buenos Aires, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

Heladas en Viale, este viernes (foto Elonce)

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional es la herramienta responsable de informar en tiempo real sobre riesgos meteorológicos y anticipar fenómenos que puedan afectar la salud, la movilidad y los servicios esenciales. La alerta naranja señala peligro alto para la población, mientras que la alerta amarilla advierte sobre posibles efectos moderados, principalmente en sectores vulnerables.

El pronóstico extendido del SMN indica que el frío intenso persistirá en el centro y norte del país durante los próximos días, con posibilidad de que las alertas continúen activas por la permanencia de la ola polar.

Para el fin de semana, en Paraná se prevén condiciones de frío intenso y escasa probabilidad de precipitaciones. El sábado se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 12°C, con cielos parcialmente nublados y vientos leves. El domingo se anticipa un aumento de la nubosidad, con mínimas de 4°C y máximas de 13°C.

A partir del lunes 6, las temperaturas tenderán a un leve ascenso. Se pronostica una mínima de 5°C y una máxima de 12°C, con cielo despejado. Entre el martes 7 y el jueves 9, las máximas oscilarán entre 17°C y 18°C, con mínimas que se mantendrán entre 4°C y 5°C, bajo condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado.

Volvió a blanquear la helada en suelo entrerriano

Las intensas heladas volvieron a cubrir de blanco gran parte del suelo entrerriano durante las primeras horas de este sábado, dejando postales invernales en campos, rutas, parques y espacios verdes de distintas localidades. La persistencia de la masa de aire polar favoreció la formación de escarcha sobre la vegetación y los vehículos, en otra jornada marcada por temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C, en el marco de una ola de frío que continúa afectando a la provincia.