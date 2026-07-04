Hallaron en Uruguay el cuerpo de otro de los cinco pescadores argentinos desaparecidos en el Río de la Plata

El cadáver fue encontrado en la costa de Atlántida, en Canelones. La Justicia uruguaya ordenó pericias para determinar su identidad. Si se confirma, serían tres las víctimas fatales del naufragio ocurrido el 14 de junio.
La búsqueda de los cinco pescadores argentinos desaparecidos en el Río de la Plata sumó este sábado un nuevo hallazgo. Un cuerpo fue encontrado en la costa de Atlántida, en el departamento de Canelones, Uruguay, y las autoridades investigan si corresponde a uno de los hombres que eran buscados desde el 14 de junio, cuando desaparecieron tras salir a pescar desde Berazategui.
El hallazgo fue realizado por efectivos de la Prefectura Nacional de Uruguay, que notificaron de inmediato a la Fiscalía Letrada de Atlántida. El cuerpo fue sometido a pericias forenses para establecer la causa de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.
Según la información oficial difundida por la agencia Noticias Argentinas, el cadáver no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros. Una de las principales hipótesis es que haya sido arrastrado por las fuertes corrientes y los vientos que afectaron al Río de la Plata durante las últimas semanas.
Ya fueron identificadas dos víctimas
Hasta el momento, las autoridades confirmaron las identidades de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, dos de los cinco pescadores que viajaban en la embarcación "Chamigo-Ho".
El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite entre Argentina y Uruguay, luego de que la tripulación de un buque mercante advirtiera un cadáver flotando y alertara a la Armada uruguaya.
Dos días después, el 28 de junio, un nuevo operativo permitió hallar el cuerpo de Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio. Posteriormente, las pericias confirmaron su identidad.
Si el cuerpo encontrado ahora en Atlántida pertenece a otro integrante del grupo, serán tres las víctimas fatales identificadas y dos los pescadores que continuarán desaparecidos.
Cómo ocurrió la desaparición
Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, con el objetivo de realizar una jornada de pesca de pejerrey.
La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8.30 de ese día. Al no regresar, sus familiares denunciaron la desaparición y se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó sectores del Río de la Plata frente a Hudson, Berisso, Ensenada y Magdalena, además de aguas jurisdiccionales de Uruguay.
La investigación sigue abierta
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF, aunque no disponía de radiobaliza ni de un sistema de posicionamiento electrónico, elementos que podrían haber facilitado su localización en caso de emergencia.
Los investigadores mantienen distintas hipótesis sobre lo ocurrido, aunque consideran que las condiciones meteorológicas adversas y las fuertes corrientes podrían haber desplazado la embarcación fuera de la zona prevista de navegación.
Mientras la Justicia uruguaya espera los resultados de las pericias de identificación del cuerpo hallado en Atlántida, los operativos de búsqueda continúan para intentar localizar a los dos pescadores que aún permanecen desaparecidos.