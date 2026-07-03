El SMN anticipa un invierno atípico en Entre Ríos: qué pasará con el frío y las lluvias

El SMN publicó su pronóstico trimestral para julio, agosto y septiembre de 2026 y anticipó un escenario que podría marcar un invierno atípico en Entre Ríos. La provincia tendría lluvias dentro de los valores normales.
El SMN dio a conocer su pronóstico trimestral para el período julio-agosto-septiembre de 2026, un informe que permite anticipar las tendencias climáticas para los próximos tres meses. En el caso de Entre Ríos, el panorama muestra un invierno que podría diferenciarse de otros años, con temperaturas que tenderían a ubicarse por encima de los valores habituales, aunque sin dejar de lado los tradicionales ingresos de aire frío.
La provincia integra la región del Litoral, una de las áreas donde el organismo prevé una mayor probabilidad de registrar temperaturas "Normales o Superiores a la normal (N-SN)". En cuanto a las precipitaciones, el informe ubica al sur del Litoral, donde se encuentra Entre Ríos, dentro de la categoría "Normal (N)", por lo que las lluvias se mantendrían en niveles acordes al promedio histórico para esta época del año.
Sin embargo, desde el organismo nacional aclararon que el pronóstico estacional no reemplaza a los informes diarios o semanales. Además, explicaron que "esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre", por lo que las condiciones meteorológicas podrán variar con el correr de las semanas.
Un invierno con temperaturas más elevadas que las habituales
Uno de los aspectos más destacados del informe es la perspectiva térmica para el Litoral. En el caso de Entre Ríos, el SMN anticipa una mayor probabilidad de que la temperatura media del trimestre se ubique entre los valores normales o incluso por encima de ellos.
Esto no significa que desaparecerán los días de frío intenso. De hecho, el organismo fue claro al advertir que "no se descarta, especialmente al principio del trimestre, la ocurrencia de irrupciones de aire frío que hagan descender las temperaturas en forma marcada en períodos cortos de tiempo".
En otras palabras, el invierno entrerriano podría presentar jornadas más templadas que las habituales en promedio, pero alternadas con ingresos de aire polar que provoquen descensos bruscos de temperatura, un comportamiento que obligará a seguir de cerca los pronósticos de corto plazo.
Qué pasará con las lluvias en Entre Ríos
En materia de precipitaciones, el panorama es diferente. El pronóstico trimestral del SMN indica que el sur del Litoral tendrá una mayor probabilidad de registrar lluvias normales, una categoría en la que se encuentra Entre Ríos.
Esto implica que, en líneas generales, las precipitaciones no mostrarían grandes desvíos respecto de los valores históricos para el trimestre julio-agosto-septiembre. En cambio, el informe reserva la categoría de lluvias "Superiores a la normal (SN)" únicamente para el norte del Litoral, por lo que esa previsión no alcanza al territorio entrerriano.
La perspectiva resulta especialmente importante para la provincia, donde la actividad agropecuaria depende en gran medida del comportamiento climático. Un régimen de lluvias dentro de los parámetros habituales aporta previsibilidad para la planificación de distintas producciones, aunque las condiciones deberán monitorearse semana a semana.