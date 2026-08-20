Pronóstico del tiempo en Entre Ríos: vuelve el sol y se espera un fin de semana sin lluvias

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa una marcada mejora desde este viernes, luego de varios días con lluvias y lloviznas. El fin de semana se presentará sin precipitaciones, con mayor presencia del sol y mínimas que podrían descender hasta los 2°C.
No tener radiación solar directa por tantos días consecutivos tiene un impacto negativo real y tangible, tanto en nuestro bienestar corporal y mental como en el entorno físico del hogar. Por eso, este jueves por la tarde es un gran día, el pronóstico sobre Entre Ríos, tiene como característica más destacada la disminución de la nubosidad y el regreso del tan necesario sol.
Además, hacia el fin de semana se enciende otro recordatorio: aún estamos en invierno. Las temperaturas se presentarán inferiores a las normales para agosto hacia el fin de semana, con ambiente frío y probables heladas matinales en algunas zonas.
Mejora el tiempo en Entre Ríos
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa una mejora de las condiciones desde este viernes 21 de agosto, después de varias jornadas caracterizadas por lluvias, lloviznas, abundante nubosidad e inestabilidad.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sol volverá a ganar protagonismo y no se esperan nuevas precipitaciones durante el fin de semana.
En Paraná, este viernes comenzará con cielo algo nublado, aunque la nubosidad disminuirá durante el día y se esperan períodos de sol. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C.
Para el sábado se prevé un marcado descenso de la mínima, que llegará a 4°C, mientras que la máxima se mantendrá en 16°C.
El domingo, en la capital entrerriana, continuará el tiempo estable en la capital entrerriana, con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Hacia el lunes, los registros oscilarán entre los 6°C y 17°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.
Frío durante las mañanas y tardes más agradables
En Gualeguay, el viernes tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, con mejoramientos durante el día. Para el sábado se anticipa una mañana particularmente fría, con apenas 2°C de mínima y 14°C de máxima. El domingo, en tanto, los valores se ubicarán entre 5°C y 14°C, mientras que el lunes la máxima ascenderá hasta 17°C.
Un panorama similar se espera en Federal. El viernes las temperaturas oscilarán entre 8°C y 16°C, mientras que el sábado la mínima descenderá a 4°C y la máxima llegará nuevamente a 16°C. Para el domingo se prevén 7°C y 16°C, con bancos de niebla durante las primeras horas y posteriores períodos de sol.
En Concordia también se afianzará la estabilidad. Este viernes se esperan temperaturas entre 8°C y 16°C, con nubosidad durante la mañana y mejores condiciones hacia la tarde. El sábado tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, mientras que el domingo se anticipan registros de entre 7°C y 16°C.
Sol y ventilación
El viernes se anticipa que predominará la luz solar en territorio entrerriano. Este es el momento ideal para ventilar los ambientes, casas, autos, edificios en general; mucho mejor aún si se permite el ingreso de la radiación directa del sol abriendo los vidrios.
Recordemos que una vivienda necesita del sol tanto como nosotros. Abrir las ventanas en los momentos en los que la luz solar aparezca, ayudará a eliminar las bacterias que prosperan en la humedad y el encierro.
Sin lluvias durante el fin de semana
El dato destacado del pronóstico es que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% entre viernes y lunes para Paraná, Gualeguay, Federal y Concordia, según la información suministrada por el SMN.
De esta manera, tras varios días dominados por la humedad y la inestabilidad, Entre Ríos ingresará en un período de tiempo más estable. Las mañanas seguirán siendo frías, especialmente durante el sábado, pero las tardes tendrán temperaturas cercanas a los 14°C y 17°C.
La mejora comenzará a percibirse con mayor claridad desde el viernes y se extenderá durante el fin de semana, con intervalos de cielo despejado o parcialmente nublado y una progresiva recuperación de las temperaturas máximas hacia el lunes.