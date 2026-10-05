La Joaqui publicó un video tras las críticas por Tiago PZK: “La peor mujer del mundo”

La Joaqui compartió un video en TikTok que generó nuevas repercusiones alrededor de su romance con Tiago PZK. La cantante aparece maquillándose frente a la cámara y utiliza un audio que numerosos seguidores vincularon con las críticas que recibió después de confirmar la relación.

“Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha en la grabación. El audio continúa con otra frase: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.

Según informó Infobae, la publicación reunió más de 1.500 comentarios. El video no incluyó referencias directas a Tiago PZK ni a Luck Ra, por lo que su vinculación con la polémica sentimental surgió de la interpretación de los usuarios.

Un video que dividió opiniones

En las imágenes, La Joaqui realiza gestos frente al celular mientras sigue el audio elegido. La publicación no aporta explicaciones sobre su separación ni sobre el comienzo de su nueva relación.

Parte de los comentarios cuestionó el tiempo transcurrido entre la ruptura con Luck Ra y la confirmación del noviazgo. Otros seguidores defendieron su derecho a continuar con su vida personal sin tener que dar explicaciones públicas.

Las respuestas reflejaron esas posiciones contrapuestas: hubo mensajes de rechazo, pero también expresiones de afecto y respaldo. Las especulaciones sobre la pareja circularon entre los comentarios, sin que el video confirmara esas versiones.

Cómo se conoció el romance con Tiago PZK

La relación tomó estado público cuando Tiago PZK habló con periodistas antes de viajar a Colombia junto con La Joaqui. En ese encuentro, el músico respondió a las preguntas sobre el vínculo con la intérprete de “Butakera”.

“Estamos en pareja, felizmente casados”, afirmó en tono distendido. La expresión fue utilizada al confirmar el romance y no estuvo acompañada por un anuncio formal de matrimonio.

“Ya me bautizaron como la peor mujer del mundo, listo”: el video que publicó La Joaqui en medio de las críticas. https://t.co/PJZx2HthIK — MDZ Online (@mdzol) October 4, 2026

Consultado sobre cuándo se habían conocido, agregó: “La conozco a ella hace mucho tiempo”. Esa declaración se refirió al vínculo previo entre ambos, sin precisar una fecha de inicio del noviazgo.

Las declaraciones sobre Luck Ra

Durante la misma conversación con cronistas de Desayuno americano, Tiago PZK fue consultado sobre si se consideraba “traidor” por su relación con La Joaqui. “No, ¿cómo me voy a considerar traidor?”, respondió, y aclaró que no consideraba a Luck Ra un amigo.

El cantante también expresó que no buscaba conformar a quienes cuestionaban sus decisiones. “Para serles sincero, no me importa, no tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”, sostuvo.

En ese contexto, el video de La Joaqui sumó otro capítulo a la conversación sobre la pareja. La artista eligió compartir un audio breve, sin identificar destinatarios ni explicar la intención del mensaje, mientras sus seguidores debatían su significado.