Un robo en una pizzería de Federación terminó con un joven de 20 años detenido este domingo, luego de que personal policial lo identificara mientras transportaba una bolsa con distintas bebidas. El sospechoso habría reconocido espontáneamente que los productos habían sido sustraídos del establecimiento gastronómico.

El procedimiento se registró alrededor de las 10:40 horas, en la intersección de avenida Entre Ríos y calle Los Jazmines, donde efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Sección Motorizada identificaron al joven y advirtieron que llevaba una bolsa con varias bebidas en su interior.

Al preguntarle sobre la procedencia de los productos, manifestó que los había retirado de la Pizzería Americano, ubicada en calle Juan José Paso 230.

Constataron daños en la puerta del comercio

Ante las declaraciones del sospechoso, los policías se dirigieron al establecimiento gastronómico para verificar lo ocurrido y determinar si efectivamente se había producido un hecho delictivo.

Una vez en el lugar, comprobaron que la puerta de acceso presentaba signos de haber sido forzada, circunstancia que reforzó las sospechas sobre el ingreso al comercio.

Asimismo, los efectivos constataron el faltante de distintas bebidas del interior de la pizzería. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones policiales iniciadas a partir del procedimiento.

La Fiscalía ordenó la aprehensión del joven

Tras reunir los primeros datos, el personal policial comunicó lo sucedido a la fiscal de turno, Josefina Penón, quien tomó intervención en el caso.

La representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la confección de las actuaciones correspondientes y ordenó la aprehensión del joven por el supuesto delito de robo en flagrancia.

Desde la Jefatura Departamental Federación informaron que continúan los trámites pertinentes para esclarecer las circunstancias del episodio. El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre el robo cometido en el establecimiento comercial.