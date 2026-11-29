Los jubilados de ANSES que cobran la mínima recibirán en diciembre de 2026 un ingreso neto estimado de $730.274,20. El importe reúne el haber mensual actualizado, la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Ese cálculo corresponde a quienes percibieron la prestación durante todo el semestre y no tienen otras retenciones además del aporte a la obra social. Si existen cuotas de moratoria, créditos u otros descuentos, el depósito será menor.

Según la información publicada por Ámbito, el aumento de diciembre será del 2,17%, en línea con la inflación de octubre. Con esa actualización, la jubilación mínima se ubicará en $453.796,70 y el medio aguinaldo será de $226.898,35 brutos.

Cómo se llega al total de bolsillo

La suma del haber mínimo, el aguinaldo y el bono da un total bruto de $750.695,05. Sobre los dos primeros conceptos se aplica el descuento del 3% destinado a la obra social.

La retención representa aproximadamente $20.420,85 entre jubilación y SAC. El bono, en cambio, se cobra íntegramente y no forma parte de la base utilizada para calcular el aguinaldo.

Después de ese descuento, el resultado es de $730.274,20. Se trata de una referencia para los jubilados de la mínima y no de un monto uniforme para todos los beneficiarios.

Quiénes recibirán el bono completo o proporcional

El refuerzo de $70.000 corresponde a quienes perciben la jubilación mínima y cumplen las condiciones establecidas. Su importe se mantiene sin cambios y se suma a la liquidación de diciembre.

Los titulares con haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $523.796,70, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite. Ese tope corresponde a la combinación del haber y el refuerzo, sin incluir el aguinaldo.

La información difundida también estima un ingreso neto de $598.219,36 para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Para las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el total de referencia será de $532.191,94.

Qué revisar en el recibo de ANSES

El importe del aguinaldo puede ser proporcional cuando la prestación no se cobró durante los seis meses completos. Por eso, antes de comparar el depósito con el cálculo general, es necesario revisar la situación particular del beneficio.

Las cuotas pendientes de una moratoria también pueden modificar el ingreso final. Esas retenciones deben distinguirse del aporte de obra social y de otros conceptos autorizados que figuren en el recibo.

Los jubilados pueden consultar la liquidación en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En “Jubilaciones y Pensiones”, la opción “Consultar recibos de haberes” permite identificar el haber, el SAC, el bono y los descuentos aplicados.