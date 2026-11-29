Los empleados de la construcción tienen como referencia para diciembre de 2026 una escala con valores diferenciados por categoría y región. Para la Zona A, el básico de un ayudante es de $5.696 por hora y el de un oficial especializado alcanza los $7.828.

Estos montos corresponden a los últimos básicos publicados, vigentes desde noviembre. No incluyen un aumento adicional para diciembre ni representan el ingreso neto que recibirá cada trabajador.

Según las escalas de UOCRA difundidas por Ámbito, los valores incorporan el incremento del 1,7% aplicado en noviembre. Ese ajuste completó el esquema acordado por el sindicato, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción.

Cuánto cobran las categorías de la Zona A

Para el personal comprendido en el convenio colectivo 76/75, el oficial especializado tiene un básico de $7.828 por hora. La categoría oficial, por su parte, cuenta con una referencia de $6.697 por hora.

El medio oficial percibe un básico de $6.188 por hora y el ayudante, de $5.696. Para los serenos, la escala establece una remuneración mensual de $1.034.783.

El salario final de los empleados depende de las horas trabajadas, los adicionales que correspondan y las retenciones. Por eso, los importes de la planilla no deben interpretarse como un sueldo de bolsillo uniforme.

Cómo varían los salarios de la construcción según la zona

La escala de la construcción contempla diferencias geográficas. Para un oficial especializado, el valor por hora es de $8.689 en la Zona B, $12.018 en la Zona C y $15.657 en la Zona C-Austral.

En la categoría oficial, los básicos ascienden a $7.437 por hora en la Zona B y a $11.267 en la Zona C. En la Zona C-Austral, la referencia es de $13.393 por hora.

Para los ayudantes, los valores son de $6.351, $10.557 y $11.392 por hora, respectivamente. Los importes publicados para esas regiones ya incorporan el adicional geográfico previsto en la planilla.

Qué aumentos incorporan los básicos de referencia

El acuerdo salarial estableció tres ajustes acumulativos: un 1,9% en septiembre, un 1,8% en octubre y un 1,7% en noviembre. Cada incremento se calculó sobre los básicos del mes anterior.

El entendimiento también comprende a los trabajadores incluidos en el convenio 577/10, con sus propias tablas. Los valores detallados para las categorías anteriores corresponden al convenio 76/75.

Para conocer cuánto cobrarán en diciembre, los empleados deben identificar su categoría, la zona y los conceptos de su liquidación. La escala de noviembre es la referencia informada, sin que esos valores impliquen una nueva recomposición para el último mes del año.