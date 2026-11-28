River Plate e Instituto disputan este sábado los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. El Millonario se impone por 1 a 0 con un gol de Gonzalo Montiel y el segundo tiempo ya está en marcha.

Foto: Mario Sar

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio busca conseguir la clasificación a las semifinales, mientras que el conjunto cordobés intenta aprovechar su localía para revertir el resultado.

Incidencias del segundo tiempo

40' ST ¡Thiago Almada falló un penal!

Luego del errado de Driussi, ahora fue el turno del volante ofensivo, quien le apuntó al medio y Ledesma rechazó la pelota con sus pies.

35' MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!

El arquero Marcos Ledesma derribó a Tomás Galván en el área.

34' ST más modificaciones en ambos equipos

Marcos Acuña reemplazó a Francisco Ortega en River Plate, mientras que Instituto decidió los ingresos de Andrés Meli y Matías Tissera en lugar de Hernán De la Fuente y Jonathan Galván.

32' ST otra vez lo buscó Correa

Angelito recibió un pase de Thiago Almada y resolvió de primera sobre el vértice izquierdo del área, aunque su remate se perdió por el fondo.

29 ST' River continúa sin liquidar el pleito

Ángel Correa ensayó un tiro cayéndose desde media distancia y la pelota terminó en las manos de Ledesma.

27 ST' doble cambio en la Gloria

Lucas Sanseviero y Nicolás Guerra reemplazaron a Jhon Córdoba y Facundo Suárez.

22 ST' a Otamendi le sacaron la camiseta en el área y no cobraron penal

Al defensor lo sujetaron con claridad, pero el árbitro Nazareno Arasa no lo advirtió y el VAR, a cargo de Lucas Novelli, tampoco lo consideró como una infracción.

19' ST ¡Tremenda tapada de Ledesma a Correa!

El arquero de Instituto se hizo gigante en un mano a mano para despejar el disparo del ex hombre de Atlético de Madrid.

12' ST Instituto crece en el partido

River bajó la intensidad y el conjunto cordobés comienza a ganar terreno. Aunque todavía no genera demasiado peligro, Instituto tiene más la pelota y se acerca con mayor frecuencia al área de Santiago Beltrán, impulsado por el aliento de su público en Alta Córdoba.

10' ST Instituto tuvo su primera ocasión clara

Tras una infracción de Nicolás Otamendi, Diego Sosa ejecutó un tiro libre desde la izquierda con un preciso centro de zurda. Dos futbolistas de Instituto quedaron libres de marcas dentro del área, pero Gustavo Abregú se adelantó y su cabezazo salió desviado. Una señal de alerta para River.

2' T River domina, pero no lo liquida

El segundo tiempo mantiene la tónica del primero. River impone el ritmo y controla el desarrollo del encuentro, pero no consigue ampliar la diferencia. La mínima ventaja mantiene con vida a Instituto, que prácticamente no pisa el área rival.

Nueva ocasión para River

La primera la tuvo el Millonario nuevamente en el segundo tiempo, con Tomás Galván quedando mano a mano frente al arquero y tirando apenas afuera.

Comenzó el segundo tiempo: un cambio en River. Lucas Beltrán por Sebastián Driussi.

Foto: Ariel Carreras

Montiel abrió el marcador y Driussi falló un penal

El primer tiempo tuvo varias situaciones destacadas. River avisó desde los primeros minutos con un cabezazo de Sebastián Driussi que pasó cerca del palo derecho del arco defendido por Instituto.

A los 3 minutos, Fernando Alarcón recibió la tarjeta amarilla por una infracción. El encuentro también tuvo algunas interrupciones por molestias físicas de jugadores del Millonario.

A los 12 minutos llegó la apertura del marcador. Después de un córner, Santiago Espíndola sacó un remate desde afuera del área que el arquero no pudo controlar. Gonzalo Montiel aprovechó el rebote y definió para establecer el 1 a 0.

Cuatro minutos después, River tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia desde los doce pasos. El árbitro Nazareno Arasa sancionó penal por una mano de Leonel Mosevich dentro del área. Sin embargo, Sebastián Driussi se hizo cargo de la ejecución y su remate pegó en el palo izquierdo.

River continuó buscando el segundo tanto. Ángel Correa tuvo una oportunidad con un disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del arco, mientras que Thiago Almada también probó con un remate que fue rechazado por la defensa local sobre el cierre de la etapa.

Foto: Ariel Carreras

River busca sostener la ventaja

Con el resultado 1 a 0, ambos equipos regresaron al campo de juego para disputar el segundo tiempo. River intentará conservar la ventaja y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará al vencedor del partido entre Vélez e Independiente. El encuentro cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y la transmisión de ESPN Premium.