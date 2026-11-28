El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1:23.659 y no logró avanzar a la última instancia de clasificación. Su compañero Pierre Gasly partirá 12º, mientras que George Russell consiguió la pole position. La grilla de largada para la carrera del domingo.
Franco Colapinto largará 14º en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, luego de quedar eliminado este sábado en la segunda instancia de clasificación (Q2). El piloto argentino de Alpine registró su mejor vuelta en 1:23.659 y no consiguió ubicarse entre los diez competidores que avanzaron a la Q3.
Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tampoco logró acceder a la última instancia clasificatoria y partirá desde la duodécima posición, tras marcar un tiempo de 1:23.568, apenas 91 milésimas más rápido que el argentino.
La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien estableció un tiempo récord de 1:21.695 y superó por 128 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, vigente campeón del mundo.
Cómo fue el desempeño de Colapinto en Qatar
El argentino había finalizado 16º en la tercera práctica libre, con un registro de 1:24.638, a 2.238 segundos de Antonelli. Durante la sesión, manifestó por radio que el funcionamiento del monoplaza había mejorado respecto del viernes, cuando experimentó inconvenientes con los frenos y la degradación de los neumáticos.
En la primera jornada de actividad en el Circuito Internacional de Lusail, Colapinto había terminado 12º en la FP1 y 15º en la FP2, mientras que Antonelli dominó las tres sesiones de entrenamiento.
El piloto argentino llega a la penúltima fecha del campeonato tras finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, donde igualó su mejor resultado en la categoría. Este domingo buscará avanzar posiciones y sumar sus primeros puntos en el circuito qatarí.
Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Qatar
Mercedes ocupará la primera fila, mientras que los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, partirán desde la segunda. El orden de largada quedó conformado de la siguiente manera:
- George Russell (Mercedes) – 1:21.695
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.823
- Lando Norris (McLaren) – 1:22.175
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:22.245
- Isack Hadjar (Red Bull) – 1:22.291
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:22.332
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:22.955
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:23.032
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:23.108
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:23.134
- Oliver Bearman (Haas) – 1:23.367
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:23.568
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:23.654
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.659
- Rafael Camara (Haas) – 1:23.863
- Nico Hülkenberg (Audi) – 1:23.899
- Carlos Sainz (Williams) – 1:24.370
- Alexander Albon (Williams) – 1:24.552
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:24.710
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:25.250
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:25.363
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1:25.799
Colapinto compartirá la séptima fila de la grilla con el brasileño Gabriel Bortoleto, quien lo superó por apenas cinco milésimas durante la clasificación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
A qué hora corre Franco Colapinto este domingo
La carrera principal del Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13, hora argentina.
La competencia tendrá una extensión de 57 vueltas al Circuito Internacional de Lusail, cuyo trazado cuenta con 5.419 metros.
Desde la decimocuarta posición, Colapinto intentará recuperarse durante la carrera y acercarse a los puestos que otorgan puntos, antes de la última fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 1.