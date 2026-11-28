Franco Colapinto largará 14º en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, luego de quedar eliminado este sábado en la segunda instancia de clasificación (Q2). El piloto argentino de Alpine registró su mejor vuelta en 1:23.659 y no consiguió ubicarse entre los diez competidores que avanzaron a la Q3.

Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tampoco logró acceder a la última instancia clasificatoria y partirá desde la duodécima posición, tras marcar un tiempo de 1:23.568, apenas 91 milésimas más rápido que el argentino.

La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien estableció un tiempo récord de 1:21.695 y superó por 128 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, vigente campeón del mundo.

Cómo fue el desempeño de Colapinto en Qatar

El argentino había finalizado 16º en la tercera práctica libre, con un registro de 1:24.638, a 2.238 segundos de Antonelli. Durante la sesión, manifestó por radio que el funcionamiento del monoplaza había mejorado respecto del viernes, cuando experimentó inconvenientes con los frenos y la degradación de los neumáticos.

En la primera jornada de actividad en el Circuito Internacional de Lusail, Colapinto había terminado 12º en la FP1 y 15º en la FP2, mientras que Antonelli dominó las tres sesiones de entrenamiento.

El piloto argentino llega a la penúltima fecha del campeonato tras finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, donde igualó su mejor resultado en la categoría. Este domingo buscará avanzar posiciones y sumar sus primeros puntos en el circuito qatarí.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Qatar

Mercedes ocupará la primera fila, mientras que los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, partirán desde la segunda. El orden de largada quedó conformado de la siguiente manera:

George Russell (Mercedes) – 1:21.695

Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.823

Lando Norris (McLaren) – 1:22.175

Oscar Piastri (McLaren) – 1:22.245

Isack Hadjar (Red Bull) – 1:22.291

Max Verstappen (Red Bull) – 1:22.332

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:22.955

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:23.032

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:23.108

Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:23.134

Oliver Bearman (Haas) – 1:23.367

Pierre Gasly (Alpine) – 1:23.568

Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:23.654

Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.659

Rafael Camara (Haas) – 1:23.863

Nico Hülkenberg (Audi) – 1:23.899

Carlos Sainz (Williams) – 1:24.370

Alexander Albon (Williams) – 1:24.552

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:24.710

Lance Stroll (Aston Martin) – 1:25.250

Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:25.363

Sergio Pérez (Cadillac) – 1:25.799

Colapinto compartirá la séptima fila de la grilla con el brasileño Gabriel Bortoleto, quien lo superó por apenas cinco milésimas durante la clasificación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

A qué hora corre Franco Colapinto este domingo

La carrera principal del Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13, hora argentina.

La competencia tendrá una extensión de 57 vueltas al Circuito Internacional de Lusail, cuyo trazado cuenta con 5.419 metros.

Desde la decimocuarta posición, Colapinto intentará recuperarse durante la carrera y acercarse a los puestos que otorgan puntos, antes de la última fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 1.