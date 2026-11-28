El piloto argentino de Alpine mejoró sus registros del viernes, pero quedó a más de dos segundos de Kimi Antonelli, quien lideró el entrenamiento. La clasificación comenzará a las 15.
Franco Colapinto finalizó en el decimosexto puesto de la tercera y última práctica libre (FP3) del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se desarrolla en el Circuito Internacional de Lusail.
El piloto argentino registró su mejor vuelta en 1m24s638 y quedó a 2s238 del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien encabezó la sesión con una marca de 1m22s400.
Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, se ubicó decimocuarto y aventajó al argentino por 257 milésimas.
Colapinto mejoró sus tiempos y Mercedes dominó los entrenamientos
Pese a finalizar fuera de los diez primeros puestos, el piloto argentino mejoró los registros obtenidos durante la jornada del viernes, cuando terminó 12° en la primera práctica y 15° en la segunda.
Durante el último entrenamiento, Colapinto también destacó por radio ante su ingeniero que el funcionamiento del monoplaza era mejor que el día anterior, en el que había experimentado inconvenientes con los frenos y la degradación de los neumáticos.
Antonelli volvió a dominar la actividad, escoltado por su compañero de Mercedes, George Russell, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó los tres primeros lugares.
That's a wrap with practice under the Qatar lights 💫 https://t.co/sQoklSlyxa— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 28, 2026
Los tiempos de la tercera práctica libre
FP3 CLASSIFICATION Antonelli has topped all three practice sessions 💪 #F1 #QatarGP https://t.co/kQnTWUeoGI— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
A qué hora clasifica Franco Colapinto en Qatar
El argentino volverá a salir a pista este sábado para disputar la clasificación, que determinará el orden de largada de la competencia principal del domingo.
Colapinto buscará conseguir una posición favorable en la grilla tras haber terminado sexto en el Gran Premio de Las Vegas, disputado el pasado fin de semana.
El cronograma de las próximas actividades, en horario argentino, será el siguiente:
Sábado – Clasificación
15.00 Hora argentina
Domingo – Carrera principal
13.00
57 vueltas al circuito de Lusail
La actividad podrá seguirse en vivo a través de Disney+.