La organización de la Copa Argentina confirmó este viernes los precios y las modalidades de venta de entradas para la final entre Boca y Platense, que se disputará el miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Las localidades tendrán valores diferenciados según el sector del estadio y la edad de los asistentes. La venta comenzará este sábado 28 de noviembre para los simpatizantes de ambos equipos.

Además, se establecieron diferentes puntos de venta presencial y canje de entradas físicas, tanto en Buenos Aires como en Santiago del Estero.

Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Argentina

Los precios establecidos por la organización fueron los siguientes:

Menores de hasta 11 años: $85.000.

Populares: $120.000.

Platea Este (Boca): $180.000.

Platea Oeste (Boca y Platense): $200.000.

Cómo comprar las entradas para Boca

La venta online para los simpatizantes xeneizes comenzará este sábado 28 de noviembre, desde las 13, a través de la plataforma Deportick.

El martes 1 de diciembre, entre las 12 y las 20, se realizará la venta presencial y el canje de entradas en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades.

En tanto, el miércoles 2 de diciembre, de 12 a 19, los hinchas podrán retirar sus localidades en las boleterías del estadio de Central Córdoba.

Venta de entradas para los hinchas de Platense

Los socios del Calamar podrán adquirir sus localidades mediante la modalidad online a partir del sábado 28 de noviembre.

Por su parte, los simpatizantes que no sean socios tendrán la posibilidad de comprar sus entradas de manera presencial el domingo 29 de noviembre, entre las 10 y las 17, en las boleterías del estadio Ciudad de Vicente López.

Entradas para personas con discapacidad y requisitos de ingreso

La entrega de localidades para personas con discapacidad comenzará el martes 1 de diciembre, desde las 8, en las boleterías del estadio de Central Córdoba.

Desde la organización informaron que será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para ingresar al encuentro.

Asimismo, advirtieron que el día de la final no habrá venta ni canje de entradas en el Estadio Único Madre de Ciudades.