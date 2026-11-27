Mariana Brey disfrutó de unas vacaciones en Miami, Estados Unidos, junto a sus hijos, Luca y Juana. La periodista compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que retrataron los momentos familiares, las tardes de playa y las recorridas por distintos puntos de la ciudad.

“No hay mejor regalo que vivir estos momentos”, expresó la comunicadora al mostrar parte de su estadía en el destino estadounidense, donde combinó actividades recreativas con jornadas de descanso.

La publicación generó numerosas repercusiones entre sus seguidores. Durante la primera hora, el carrusel de imágenes superó los 3.000 “Me gusta” y recibió 170 comentarios.

Playa, paseos y fútbol durante las vacaciones

Entre las actividades que realizó junto a sus hijos, Brey disfrutó de paseos por la bahía, recorridas urbanas, salidas nocturnas y visitas a comercios. Además, asistió a un partido del Inter Miami.

Las fotografías mostraron a la periodista acompañada por Luca y Juana en diferentes escenarios, con edificios frente al agua y paisajes característicos de la ciudad estadounidense.

La comunicadora también publicó retratos individuales y fotografías frente al espejo, en las que lució distintos conjuntos de ropa y trajes de baño durante sus jornadas de descanso.

El reencuentro de Mariana Brey con Maite Peñóñori

El viaje también fue una oportunidad para reencontrarse con Maite Peñóñori, su excompañera de LAM, quien actualmente reside en Miami, publicó Teleshow.

Ambas posaron para una fotografía a bordo de una embarcación, con los rascacielos de la ciudad de fondo. En la imagen se las pudo observar con micrófonos inalámbricos sujetos a sus prendas.

El encuentro formó parte de las postales que Brey compartió con su comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, donde mostró cómo disfrutó de sus vacaciones en compañía de sus hijos.