Santiago Maratea reapareció en las redes sociales este viernes 27 de noviembre, dos días después de anunciar su retiro como influencer y su intención de eliminar su cuenta personal de Instagram. El creador de contenido presentó Fundación Lápiz, un proyecto solidario al que pretende dedicarse plenamente.

La iniciativa estará enfocada en la salud infantil, la educación y la creación de un comedor comunitario. Su nueva cuenta de Instagram, @lapizfundacion, superó los 250.000 seguidores durante las primeras horas, según informó la agencia Noticias Argentinas.

"Estoy muy entusiasmado con que por fin pude arrancar con este proyecto", expresó Maratea en un video de más de cinco minutos, en el que brindó detalles sobre los objetivos de la organización y su funcionamiento.

(Captura Agencia NA)

Fundación Lápiz: en qué consiste el nuevo proyecto de Santiago Maratea

El nombre de la fundación está inspirado en el texto "Yo, el lápiz", que aborda conceptos vinculados con el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y el sistema de incentivos.

Además de las iniciativas solidarias, Maratea anticipó que utilizará la nueva cuenta para compartir contenidos relacionados con la economía y que proyecta desarrollar un podcast dedicado a las problemáticas que abordará la organización.

"Más allá de todo tipo de contenido que tenga que ver con para dónde va la fundación, cómo van creciendo los proyectos, yo también quiero subir contenido sobre economía", explicó.

Cuánto propone cobrar por la membresía de la fundación

Maratea adelantó que pretende establecer un sistema de financiamiento mediante aportes mensuales, similar a una membresía, y manifestó su intención de que quienes colaboren también puedan obtener beneficios por su participación.

"Mi idea es abarcar ciertos puntos concretos y que ustedes aporten cierto monto concreto mes a mes, como si fuese una membresía. Lo que yo tengo en la cabeza son $3.000 por mes, $36.000 por año", detalló.

Asimismo, explicó que pretende convertir la fundación en su principal fuente de ingresos. "Yo quiero vivir de esto. Mi cuenta de Instagram, que es mi fuente de ingresos, yo no tengo drama en cerrarla porque yo lo que quiero es que esta sea mi fuente de ingresos", aseguró.