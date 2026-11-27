La moto en la que se conducía el joven que resultó herido

Un motociclista de 19 años sufrió graves lesiones en su mano izquierda durante un incidente ocurrido este viernes, en la intersección de Colectora Berardo y calle Yrigoyen, en la ciudad de Federal.

El hecho se conoció luego de que personal del puesto policial del hospital local informara sobre el ingreso del joven, quien había sido trasladado por medios particulares para recibir asistencia médica.

Tras examinarlo, los profesionales de guardia determinaron que presentaba lesiones de carácter grave, con cortes en tres dedos de la mano izquierda y pérdida de falange.

La zona donde ocurrió el hecho

Cómo ocurrió el accidente

A partir de las averiguaciones realizadas por efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico y las entrevistas a testigos, se estableció que el joven circulaba por Colectora Berardo a bordo de una motocicleta Imsa, modelo 012-IM.

En determinado momento, intentó realizar un cambio de marcha utilizando su mano izquierda, cuando el mecanismo de transmisión le atrapó la extremidad y le provocó las heridas.

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al motociclista y lo trasladaron de urgencia al hospital local, donde los efectivos también se entrevistaron con su madre.

Durante la verificación de la documentación, los uniformados constataron que el joven no poseía licencia de conducir y que la motocicleta carecía del seguro obligatorio vigente.

El fiscal en turno, Martín Irurueta, dispuso la realización de las actuaciones judiciales correspondientes, la recepción de testimonios y la retención preventiva del rodado involucrado.